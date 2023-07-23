İYİ Partili Ümit Özlale'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'gizli protokol' göndermesi: Halkı kandıramazsın | Video

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan 'gizli protokol'e tepki gösterdi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "böyle bir protokol yok" sözlerine atıfta bulunan İYİ Partili Özlale, "Birlikte muhalefet yaptığınız partileri kandırabilirsiniz, parti sözcünüzü kandırabilirsiniz ama halkı kandıramıyorsunuz." diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.