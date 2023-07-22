PKK’nın ’yurt dışı kasası’nın dağıttığı paralar, örgüt üyelerine havale edilmiş

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca '6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet' suçuna ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Ereğli ilçesinde oturan eşi gibi emekli öğretmen olan Güllüşan Kandemir'in, terör örgütü PKK'nın yurt dışında bağlantılı dernek ve kuruluşlarda toplanan paraları, cezaevinde tutuklu bulunan örgüt üyesi ve ailelerine yardım olarak dağıttığı saptandı. Güllüşan Kandemir ve onunla bağlantılı olan D.İ., Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından perşembe günü düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Yurt dışında bulunan A.K. ve H.Ö. hakkında da 'aranma' kaydı çıkarıldı. Kandemir'in evinde yapılan aramada ise 1990'lı yıllardan bugüne kadar olan örgüt içerisindeki eğitimler, kullanılan güzergahlar, örgüt üyelerinin yazıldığı metinler, cezaevlerindeki terör suçlularının yazmış olduğu mektuplar ve örgütün arşivi niteliğinde on binlerce doküman ele geçirildi.