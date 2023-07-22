Yavaş'ın algı çabasına Özcan'dan "belgeli" yanıt! 14 milyar taşınmaz satıldı bir çivi çakılmadı





İŞTE YAVAŞ'IN ALDIĞI BORÇLANMA YETKİLERİ

"07 Temmuz 2022 tarih ve 1412 sayılı meclis kararı ile 63 milyon Euro yani 1 milyar 795 milyon 500 bin TL borçlanma yetkisi almış. Yine 07 Temmuz 2022 tarihli ve 1413 sayılı meclis kararı ile 6 milyar Japon Yeni yani 1 milyar 200 milyon TL'lik yetki alınmış. Yetmemiş 14 Haziran 2022 tarihli 1276 sayılı meclis kararı ile ''Ankara su temin projesi (Gerede) finansmanı kapsamında kalan kredinin ASKİ Genel Müdürlüğünün (Çamlıdere ve Beypazarı su temin projeleri) iki adet projesi için kullanılması üzere 9 milyar 956 milyon 772 bin 774 Japon Yeni TL karşılığı ise 1 milyar 991 milyon 354 bin 554 TL borçlanma yetkisi alınmış. Ancak bu projeye dair tek bir çivi dahi çakılmamış. Ayrıca 12 Aralık 2022 tarihli 2258 sayılı meclis kararı ile 320 milyon Euro yani 9 milyar 120 milyon TL borçlanma yetkisi alınmış. Son olarak da 13 Ocak 2023 tarihli 196 sayılı meclis kararı ile 5 Milyar TL tutarında borçlanma yetkisi verildi. 'Engelleniyoruz' , 'Hizmet etmemize izin verilmiyor' algısı oluşturmaya çalışan Yavaş ne hikmetse bu borçlanma yetkilerinin hiçbirini kullanmadı. Yavaş değil miydi 350 milyon TL'nin Polatlı-Gölbaşı hatları ve Tatlar Atıksu Artıma Tesisi'nin yapımı için yeterli olacağını söyleyen? Yavaş'a soruyorum istediğiniz bütün borçlanma yetkilerine yüzde 98 oranında olumlu cevap verildi. Sizin şu anda Ocak ayında size verilen 5 milyarlık borçlanma yetkisi ile toplamda 19 milyar 106 milyon 854 bin 554 TL borçlanma yetkiniz var. Bu borçlanma yetkilerini neden kullanmıyorsunuz da Meclisten hala 5 milyarlık borçlanma yetkisi istiyorsunuz. Buna rağmen istediğiniz verilmedi diye algı oyunları ile halkı kandırmaya çalışıyorsunuz?"