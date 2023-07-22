Mansur Yavaş'ın algısını bozan belgeler! AK Partili Hakan Han Özcan "borçlanma" balonunu patlattı | Video
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde "borçlanma" talebi reddedildikten sonra algı oyununa başlayan Mansur Yavaş'a belgeli cevap geldi. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Yavaş'ın görevde olduğu 4,5 yıllık dönemde toplamda 130 milyar TL'den daha fazla bütçe yönetmek için yetki aldığını söylerken, madde madde yanıt verdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:11
00:48
SON DAKİKA: MSB'den PKK'ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz | Video 22.07.2023 | 10:04
05:04
Doğubayazıt’ta sel: Yollar göle döndü, evleri su bastı | Video 21.07.2023 | 22:40
21:38
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'a ihanet: 50 günde 200 toplantı... | Video 21.07.2023 | 21:48
03:05
03:36
00:53
İtalya’da hortum | Video 21.07.2023 | 17:52
08:38
02:28
Hilal Kaplan | Yeni CHP, yeni kaset 21.07.2023 | 15:10
03:58
Melih Altınok | Kemal Bey bu ekibi çiğ çiğ yer 21.07.2023 | 15:08
04:44
00:17
03:05
02:04
01:54
06:00
01:40
13:32
Başkan Erdoğan'dan dünyaya çağrı: KKTC'yi bir an evvel tanıyın | Video 20.07.2023 | 19:15
00:33
01:54
Başkan Erdoğan KKTC’ye ilk resmi uçuşta kokpitte | Video 20.07.2023 | 17:09