CHP, Halk TV’ye fonları kesmişti! İlk açıklama geldi: “Taviz vermeyeceğiz!”

"HANGİ HABERLERE KAÇ PARA ÖDENDİĞİNİ DE AÇIKLAYIN!"

Özdil sosyal medyada yaptığı açıklamada şunları da ifade etti: "Hangi kalemlere, hangi yorumculara, hangi haberlere kaç para ödendiğini de açıklayın, başka hangi kanallara para ödendiğini, hangi namuslu gazetecilerin bu sözleşme karşılığında işten kovdurulduğunu da açıklayın."

"TÜRKİYE'YE NASIL BİR KUMPAS KURDUĞUNU HERKES HAZİN BİR ŞEKİLDE GÖRDÜ"

Özdil daha sonra yaptığı paylaşımlarında ise şunları dile getirdi: "Madem bu işler "kurumsal" olarak yapılıyor, bence sözleşmeyle kiralanan gazeteciler için ihale açılsın, kiralamalar şeffaf olsun… Kılıçdaroğlu için "kazanacak aday" diyenlerin, medya marifetiyle buna inandıranların, Türkiye'ye nasıl bir kumpas kurduğunu herkes hazin bir şekilde gördü…"