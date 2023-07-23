MİT’ten o teröriste nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Irak'ın Gara bölgesinde düzenlediği operasyonda; 2019'da Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan Muğla, Mersin ve Hatay'da toplam 150 bin hektardan fazla ormanın yanmasına sebep olan eylemlerin talimatını veren Ateşin Çocukları İnisiyatifi kurucusu Özgür Şoreş kod adlı Özgür Alparslan'ı etkisiz hale getirdi.MİT tarafından, 2019'dan beri PKK/ KCK-YPS Türkiye Sorumlusu olduğu tespit edilen terörist Alparslan'ın yerini saha ajanları vasıtasıyla tespit etti.Saha ajanları, adım adım izledikleri teröristin, Murat Karayılan'dan bizzat aldığı talimat doğrultusunda yeni bir eylem arayışında olduğunu, bu kapsamda Türkiye'ye patlayıcı malzeme, örgüt mensubu aktarmaya çalıştığı ve eylemi bizzat yönetmek istediği ortaya çıktı.Terörist Alparslan'ın, 2006-2008 yılları arasında İstanbul'da PKK/KCK terör örgütü adına gençlik sözcülüğü yaptığı, ardından 2008'de örgütün kırsal kadrolarına katıldığı öğrenildi. 2008'de Irak/Kandil'e, 2011'de ise Suriye'de Gençlik/Öz Savunma Birlikleri faaliyetlerine geçen teröristin, 2015'te Suriye/Amude Gençlik Birimi ve YPS Türkiye aktarım sorumlusu, 2019'da PKK/KCK-YPS Türkiye Sorumlusu olduğu saptandı.Suriye üzerinden Türkiye'ye örgüt mensuplarına silah/mühimmat, bomba düzeneklerinin aktarılmasından sorumlu oldu ve ayrıca metropollerdeki YPS eylemlerini organize etti. Mersin ve Hatay'da 2021'de yaşanan orman yangınlarının eylem talimatını vererek, süreci bizzat takip etti. 2022 yılı itibarıyla Irak/Gara alanında geçerek Ateşin Çocukları inisiyatifini buradan yönetti. PKK'lı Alparslan, terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer almaktaydı.