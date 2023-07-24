CHP’li Bülent Kerimoğlu: İmamoğlu yüzünden sokağa çıkamıyorum

EKREM İMAMOĞLU'NA: YAPAMADIĞIN CADDE YÜZÜNDEN SOKAĞA ÇIKAMIYORUM

Kerimoğlu, İmamoğlu ile tartışmasına ilişkin ise, "Kürsüye davet edilirken İmamoğlu 'En son ben konuşacaktım, benden sonra konuşmacı olmayacaktı. Bakırköy'de sokağa çıkacak yüzü olmayanlara neden söz veriyorsunuz?' dedi. Bakırköy'ün en önemli caddesi olan İstanbul Caddesi'nin 4 yıldan beri devam eden düzenlemesinden ve trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum." ifadelerini kullandı.

İBB ADAYLIĞINA GÖZ KIRPTI!

İBB adaylığına da göz kırpan Kerimoğlu, "Partimizde gerek milletvekilliği, Belediye Başkanlığı, PM üyeliğinin dile getirilmesi çok olağan bir olaydır. Şu anda kongre sürecindeyiz, önümüzdeki günlerde Kurultay olacak. Tüzük değiştiğinde, üyeye dönük bir ön seçim söz konusu olduğunda, İBB başkanlığı için yapılacak bir ön seçimde aday olmak istediğimi ifade ettim." dedi.