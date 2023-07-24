Video Haber CHP'li Bülent Kerimoğlu: İmamoğlu yüzünden sokağa çıkamıyorum | Video
CHP'li Bülent Kerimoğlu: İmamoğlu yüzünden sokağa çıkamıyorum | Video

CHP'li Bülent Kerimoğlu: İmamoğlu yüzünden sokağa çıkamıyorum | Video

24.07.2023 | 22:19

CHP'de Genel Başkanlık tartışmaları hakaretlere varan noktalara geldi. CHP'li belediye başkanları birbirine girdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, belediye başkanları toplantısında Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile tartışma yaşadığı ortaya çıkmıştı. Katıldığı canlı yayında İmamoğlu ile yaşadığı tartışma hakkında konuşan Kerimoğlu, "Ekrem Bey reklam, tanıtım, lansman, PR'da oldukça başarılı, yabancı dil hakimiyeti de var." diye konuştu. İmamoğlu'nun 'sokağa çıkamıyor' diyerek hedef aldığı Kerimoğlu sözlerinin devamında, "İBB'nin yapması gereken İstanbul Caddesi'nin dört yıldan beri devam eden düzenlemesinden ve trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum" dedi.

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