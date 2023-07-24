İmamoğlu’nun aile şirketine 3 milyonluk dava

İstanbul'daki Kuzey Marmara Otoyolu'nda 14 Eylül 2021'de yaşanan ve dava konusu olan kaza şöyle gelişti. Otoyolun Ankara istikametinde seyir halinde olan Abubakar Baled O Jubran, Tekstilkent mevkiinde kaza yaptı. Çok sayıda vatandaş ile polisler yaralanan sürücünün yardımına koştu. Ancak o sırada aracıyla hızla gelen Kayhan K., kaza alanında bulunanların arasına daldı. Kaza sonucu, mimar Şiyar Ümit (32) yaşamını yitirirken, aralarında polis memuru Mertcan Karapınar ile yine mimar olan Baran Sarohan'ın da bulunduğu 6 kişi yaralandı.Kazayla ilgili Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargı süreci devam ederken, polis tutanağına göre yüzde 100 kusurlu olan Kayhan K. ile ilgili sürpriz bir detay günyüzüne çıktı. Kayhan K.'nin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ailesinin sahibi olduğu Beylikdüzü'deki İmamoğlu İnşaat A.Ş.'de çalıştığı, aracın da yine bu şirkete ait olduğu ortaya çıktı. Deren adlı bir kız babası olan genç mimarın ailesi, İmamoğlu İnşaat ve sürücü Kayhan K.'ye ek bir dava açarak tazminat talebinde bulundu.Küçükçekmece Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne aile adına başvuran avukat, hazırladığı dilekçede ölen mimar Şiyar Ümit'in annesi Şükran Ümit, baba Cahit Ümit ve abla Ümmü Gülsüm Ümit için her birine 1'er milyon olmak üzere toplamda 3 milyon manevi tazminat istedi. Ayrıca anne Şükran ümit için 10 bin lira destekten yoksun kalma tazminatı, kaza gününden itibaren faiziyle birlikte istendi. Soruşturmada ifadesi alan Kayhan K., "Navigasyon cihazında haritaya bakıyordum. O sebeple kazayı görmedim. Frene bassam da duramadım' diyerek kendisini savunmuştu. 34 yaşındaki sürücü, "taksirle ölüme beden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 8 ay sonra tahliye edilmişti.