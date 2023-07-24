Erzurum Kongresi sonunda 'Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz.', 'Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet topyekun kendisini savunacaktır', 'Milli gücü kullanmak ve milli iradeyi hakim kılmak temel esastır' , 'Manda ve himaye kabul edilemez' kararları alınmıştı. Erzurum'da dün düzenlenen etkinliklere katılan TBMM Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş "Bugünün Türkiye'sine ışık verecek olan şey, Erzurum Kongresi'nin ruhunu unutmamaktır. Bağımsızlık milli karakterimizdir" dedi.