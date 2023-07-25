Halk TV para karşılığı göz göre göre yalan haberler yaptı! İşte Kılıçdaroğlu'nun o açıklamaları ve fondaş medyanın yalanları...

Halk TV, doğru bilgiye en çok ihtiyaç duyulan seçim gecesi dahi gerçek oranları yansıtmadı. En başından beri Anadolu Ajansı'nın verisini reddetmesi yetmedi, oylar sayıldıkça Erdoğan'ı önde göstermeye başlayan kendilerine yakın ANKA'nın oranlarını bile yayından aldı.

Bir de CHP tarafına bakalım... Basın özgürlüğü konusunda mangalda kül bırakmayan Kılıçdaroğlu daha önce şu açıklamaları yaptı: