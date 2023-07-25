Halk TV para karşılığı göz göre göre yalan haberler yaptı! İşte Kılıçdaroğlu'nun o açıklamaları ve fondaş medyanın yalanları...

CHP, Halk TV ile olan anlaşmasını tek taraflı olarak feshettiğini duyurdu. CHP'nin bu açıklaması ile Halk TV'nin para karşılığında Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'yi destekleyen haberler yaptığı da gözler önüne serildi. Peki, CHP daha önce basın özgürlüğü konusunda hangi söylemlerde bulunmuştu? Halk TV, para karşılığında hangi dezenformasyonlara imza atmıştı? İşte CHP-Halk TV iş birliği ile ortaya atılan yalanlar ve çelişkili açıklamalar...
Halk TV'nin manipülasyon ve çarpıtma haberlerine bir bakalım:
CHP, HALK TV ile anlaşmasını feshetti! Peki hangi taraf daha masum? | Video
15 Temmuz darbe girişiminin hemen ertesinde vatandaşlar sokaklarda demokrasi nöbeti tutuyor, Halk TV insanları kışkırtmaya çalışıyordu.
Halk TV, hafızalara kazınan en bilindik yalan haberinde bir tanesi olmayan hemşire Gülnaz Şırınga. Pandemide sahte bir haberi gündemine alan gazeteci Özlem Gürses, "Bahçeli'ye aşı yapan Gülnaz Şırınga isimli hemşire darp edildi'' ifadelerinin yer aldığı habere hem kendi inandı hem de izleyenleri inandırdı. Çok geçmeden Gürses sosyal medyada alay konusu oldu.
Halk TV'nin en çok hedef aldığı devlet kurumlarından biri de Diyanet…
Ankara'da Amerikan Hastanesi olmamasına rağmen, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi olan Başkan Ali Erbaş'la ilgili Halk TV yorumcusu Emin Çapa, "Özel hastanede tedavi görüyor" yalanına sarıldı.
Halktan yana olduğunu iddia eden Halk TV, halkın en zor zamanında, deprem bölgesinden yapılan canlı yayında "İnsanların gıdalarının olmadığını iddia etti. O yayına en büyük tepki yine, ''Yalan söylemeyin, provoke etmeyin. Burada her şey var" sözleriyle bölgedeki halktan geldi.
Halk TV, doğru bilgiye en çok ihtiyaç duyulan seçim gecesi dahi gerçek oranları yansıtmadı. En başından beri Anadolu Ajansı'nın verisini reddetmesi yetmedi, oylar sayıldıkça Erdoğan'ı önde göstermeye başlayan kendilerine yakın ANKA'nın oranlarını bile yayından aldı.
Bir de CHP tarafına bakalım... Basın özgürlüğü konusunda mangalda kül bırakmayan Kılıçdaroğlu daha önce şu açıklamaları yaptı:
Kılıçdaroğlu, 13 seçim kaybetmesine rağmen ne Erdoğan'a oy veren vatandaşa saygı duydu, ne de seçilmiş cumhurbaşkanına saygısı var. Hatta, bunlarla da kalmıyor, AK Parti'ye oy verenlerin milliliğini sorguluyor.
Son olarak, helalleşme çağrısıyla son seçime giren Kılıçdaroğlu, yine Erdoğan'dan yana oy kullanan seçmenin günaha girdiğini öne sürdü, daha da ileri gidip Anadolu insanını cahil ilan etti.