Halk TV para karşılığı göz göre göre yalan haberler yaptı! İşte Kılıçdaroğlu'nun o açıklamaları ve fondaş medyanın yalanları... | Video

CHP, Halk TV ile olan anlaşmasını tek taraflı olarak feshettiğini duyurdu. CHP'nin bu açıklaması ile Halk TV'nin para karşılığında Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'yi destekleyen haberler yaptığı da gözler önüne serildi. Peki, CHP daha önce basın özgürlüğü konusunda hangi söylemlerde bulunmuştu? Halk TV, para karşılığında hangi dezenformasyonlara imza atmıştı? İşte CHP-Halk TV iş birliği ile ortaya atılan yalanlar ve çelişkili açıklamalar...