İşte Gökhan Günaydın gerçekleri! İmamoğlu ailesinin avukatı, belediyenin beyni! Ondan habersiz kuş bile uçmuyor...

Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra, belediyenin en önemli şirketlerinden İSYÖN'ün yönetim kurulu başkanlığına getirilen Günaydın, birinci derece imza yetkisine de sahip oldu. 16 Mart 2020 tarihinde şirketin genel müdürlüğüne atanan Hamdi Arpa'nın geçmiş dönemde TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanlığı'nda Günaydın ile birlikte çalışmış olması dikkat çekti. İlerleyen süreçte İmamoğlu'nun danışmanlığını da üstlenen Günaydın, hem İSYÖN hem de İstanbul Vakfı'ndaki her detaya tek başına hükmeder hale geldi. Tam yetkili olarak İmamoğlu'nun tüm kritik kararlarında merkez isim haline gelen Günaydın, her açıdan "belediyenin siyasi beyni" konumunda bulunuyor.
ONDAN HABERSİZ KUŞ UÇMUYOR
İmamoğlu'nun internete sızan "darbe" toplantısında da moderatör rolünü üstlenen Günaydın'ın kurultay öncesi delegeleri çekebilmek için belediyenin olanaklarını seferber ettiği öne sürülüyor. Geçmişte partinin yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcılığı görevini de yürüten Günaydın, örgütleri yakından tanıması sebebiyle bu avantajını İmamoğlu lehine aktif şekilde kullanmaya çalışıyor. İmamoğlu'na yalnızca bilgi verip sunum yaptığı öne sürülen Günaydın, belediyedeki para akışının da 1 numaralı ismi olarak ön plana çıkıyor. İstanbul Vakfı ve İSYÖN üzerindeki tam hakimiyetini koruduğu öne sürülen Günaydın hakkındaki bazı iddialar ise gündeme bomba gibi düştü.
"İŞİN BOYUTU VAHİM"
Partiye yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre Günaydın, her sene İstanbul Vakfı'nın yürüttüğü kurban bağış kampanyasını İzmir'deki bir şirket eliyle hayata geçiriyor. İşin verildiği şirket, etlerin kesimi, soğutulması ve konservelere konulması gibi süreçleri yürütüyor. Şirket sahibinin, işbirliği çerçevesinde İmamoğlu ile fotoğrafları ve konuşmaları da belediyenin internet sitesinde yer alıyor. Yüzbinlerce konserve ve milyonlarca liraya eşdeğer olan iş akışı sayesinde şirketin hızla büyüdüğü öne sürüldü. Şirket sahibi ile Günaydın'ın daha önceden de yakın ilişkilere sahip olduğu, işbirliğini sağlayan aracının ise Günaydın'ın bir başka arkadaşı olduğu iddia ediliyor. Söz konusu işe yönelik başka şirketlerin de ihaleye katılmak istediğini ve bunu İstanbul Vakfı'nın en yetkili isimlerinden birine aktardığını belirten CHP'li bir siyasi, "Bu talebi kendilerine ilettim. 'Biz bir şey yapamıyoruz. Tüm işlere Gökhan Bey karar veriyor' şeklinde yanıt aldım. İşin boyutu vahim" ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU AİLESİNE ÇOK YAKIN
Kurultay sürecine yönelik olarak İmamoğlu'nun siyasal hazırlıklarından sorumlu olan Günaydın, İmamoğlu ailesine yakınlığı ile de dikkat çekiyor. Hem Ekrem İmamoğlu'nun hem de babasının avukatlığını senelerdir yürüten Günaydın, aileye ait olan Edremit'teki tüm taşınmazların dava ve işlemlerine bakıyor. Kurultay çalışmaları kapsamında örgütlere yönelik finansman faaliyetlerini yürüttüğü iddia edilen Günaydın, delegelerle de sık sık telefon görüşmesi yaparak "değişim" hareketine destek toplamaya çalışıyor.