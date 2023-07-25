Şehit ateşi Osmaniye’ye düştü

Pençe-Kilit harekât bölgesinde görevli Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can (21) arama tarama faaliyeti sırasında şehit düştü. Şehidin acı haberi memleketi Osmaniye'ye bağlı Düziçi ilçesi Yarbaşı beldesi Karaçarlı Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Baba İlhan ile anne Fatma Can'a acı haberi ilçe protokolü ile askeri yetkililer verdi. Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu baba evinde, çevre sakinleri de gelerek aileye destek olmaya çalıştı.Öte yandan şehidin naaşının bugün düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi. Diğer taraftan Hakkâri'nin Şemdinli ilçesi kırsalındaki operasyonda, el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu güvenlik korucusu Hasan Çiftçi (36) şehit oldu. Evli, 1 çocuk babası Çiftçi'nin cenazesi, otopsi işlemleri için helikopterle Hakkâri Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bölgedeki operasyonlar devam ediyor.