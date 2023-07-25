Son dakika: Filistin Devlet Başkanı Ankara’da! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

"FİLİSTİN DAVASINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Filistinli kardeşlerimiz arasındaki uzlaşı bu süreçte temel unsurlardan biridir. TİKA, Türk Kızılay'ı ve STK'lar yardımlarını sürdürmektedir. BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na katkılarımız devam edecektir. Filistin davasını savunmaya her gayreti desteklemeye devam edeceğiz. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının şart olduğunu ifade etmek istiyorum. Tüm Filistin halkına buradan bir meydana adımın verilmesinden duyduğum memnuniyeti iletmek istiyorum.

"TÜRKİYE'NİN VERDİĞİ DESTEKLERİ ÖNEMSİYORUZ"

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şunlar:

Türkiye'nin Filistin halkına verdiği desteklerini önemsiyoruz. Türkiye'nin her daim atılım kaydetmesini arzu etmekteyim. Seçimlerdeki başarılarınızdan dolayı sizleri kutlarım. Aracını üretmenizden dolayı da sizleri tebrik etmek isterim. İsrail hükümeti radikal tutumuyla barışçıl girişimleri baltalamaya çalışmaktadır. İsrail işgali güçlendirmek adına girişimlerine devam etmektedir. Uluslararası toplumun bu konuda aciz kaldığını ifade etmeliyim. Türkiye her daim Filistin'in uluslararası arenada bağımsızlığını savunmaktadır.