Video Haber Son dakika | Başkan Erdoğan: Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz! Kalıcı barış için 2 devletli çözüm vurgusu | Video
Son dakika | Başkan Erdoğan: Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz! Kalıcı barış için 2 devletli çözüm vurgusu | Video

Son dakika | Başkan Erdoğan: Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz! Kalıcı barış için 2 devletli çözüm vurgusu | Video

25.07.2023 | 20:37

Son dakika haberi.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile ortak basın toplantısı düzenledi. "Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz" diyen Başkan Erdoğan, "Bölgede adil ve kalıcı barışın yolu, iki devletli çözüm vizyonunu savunmaktan geçmektir" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, BM parametreleri temelinde 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasının kalıcı barış için şart olduğunu da sözlerine ekledi.

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