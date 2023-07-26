Savunma sanayiinde dev buluşma

Dünyanın en büyük savunma sanayii buluşmalarından olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'23) 16'ncı kez kapılarını açtı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım AŞ organizatörlüğünde gerçekleştirilen fuar, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenleniyor. 55 ülkeden 1461 firmayı bir araya getiren fuarın açılışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Türkiye, savunma sanayii alanında artık takip eden değil takip edilen bir ülkedir" dedi.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de "IDEF'te görüşme ofisi açan 31 Türk tedarik makamı tarafından, heyetler ve katılımcı firmalarla toplam 4 bin 914 planlı ikili görüşme ve 120 anlaşma imzalanmasını öngörmekteyiz" diye konuştu. 28 Temmuz'da sona erecek fuarda Nurol Makina'nın Türk zırhlısı Yörük'ün örtüsü kaldırıldı. ROKETSAN'ın ilk kez sergilediği 7 üründen Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi'nin son versiyonu UMTAS GM, Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi SİPER ve süpersonik Füze İHA-230 büyük beğeni topladı. CANİK, IDEF'23'te Türkiye'nin milli 12.7 mm uçaksavarı olan CANİK M2 QCB'nin gelişmiş yeni versiyonu CANİK M3'ü ilk defa görücüye çıkardı. IDEF'in en büyüğü olan ASELSAN da özellikle hava savunma alanındaki yeni milli sistemleriyle gövde gösterisi yaptı. GÜRZ Hava Savunma Sistemi büyük ilgi çekti.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada), Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda) ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün kendilerine selam duran eğitimli polis köpeğini alkışladı.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, IDEF'in açılışına video konferansla hitap etti: Savunma sanayiinde geçen yıl 4 milyar 400 milyon dolar ihracat rakamına ulaştık. Bu yılın ilk 6 ayında, 2 milyar 378 milyon dolarlık rekor ihracat seviyesini yakaladık. 2023'te hedefimiz 6 milyar dolar. İnşallah yıl sonu ihracat hedefimizi tutturacağımıza, hatta bu rakamın da üstüne çıkacağımıza inanıyorum. Körfez ziyaretimizde, savunma sanayii ürünlerinde tarihimizin en yüksek tutarlı ihracat sözleşmelerine imza attık. IDEF 2023'te, bu anlaşmalara yenileri eklenecek. IDEF savunma sanayiinde dünya ölçeğinde bir marka haline geldi. Kararlılıkla yürüttüğümüz milli teknoloji hamlemizin meyvelerini toplamaya başladık. Türk savunma sanayiimiz tüm dünyanın hayranlıkla takip ettiği bir başarı hikâyesi yazıyor.