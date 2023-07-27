Alevlerle amansız mücadele

Antalya'nın Kemer ilçesinde süren orman yangınında yaklaşık 180 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Kemer'e bağlı Değirmendere Mahallesi'nde, geçen pazar akşamı başlayan orman yangını sürüyor. Toroslar'da 900 ile 1300 metre aralığındaki sarp ve yüksek dağlarda devam eden yangına, 10 uçak, 27 helikopter, 73 arazöz, 7 iş makinesi, 654 personel ile müdahale ediliyor. Sarp ve yüksek kesimlere yönelen yangına karadan müdahalenin zor olması, havadan müdahaleyi ön plana çıkardı. Yoğun duman ve zayıf görüş koşullarına rağmen havadan müdahale edilen yangında yaklaşık 180 hektar alan zarar gördü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da yangın söndürme çalışmalarına 2 BE-200ES amfibi uçağı ile destek verdiğini açıkladı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu, dün öğleden sonra yanan alanın etrafının çevrildiği ve alevlerin çevrilen alan içinde sürdüğü kaydedildi.Afyonkarahisar'da, Hıdırlık Mesire Alanı'nın engebeli ve yüksek kısımlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ile AFAD ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. İzmir'in Ödemiş ile Kınık ilçelerinde ormanlık ve makilik alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kınık'ta 3 mahalle tedbir amacıyla tahliye edildi. Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.