Haberler Gündem Haberleri Ankara ve İstanbul’da halkın ekmeğine yüzde 66 zam
Giriş Tarihi: 27.7.2023

Ankara ve İstanbul’da halkın ekmeğine yüzde 66 zam

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Ankara ve İstanbul’da halkın ekmeğine yüzde 66 zam
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kendilerine bağlı Halk Ekmek'in fiyatlarına yüzde 66 oranında zam yaptı. Ankara'da 27 Temmuz, İstanbul'da ise 28 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre, 3 lira olan 250 gram normal ekmeğin 5 liraya satılacağı açıklandı.




TAM BUĞDAY EKMEĞİ 25 LIRA
İstanbul'da 500 gram organik tam buğday ekmeğinin fiyatı 25, 400 gram tam buğday ekmeğinin fiyatı ise 20 liraya çıktı. Çeşit ekmek fiyatlarına ise farklı oranlarda zam yapıldı. Alınan kararla, çok tahıllı ekmek 17 liradan 22.5 liraya, çavdarlı ekmek 14 liradan 20 liraya, ruşeymli ekmek 15 liradan 20 liraya, tost ekmeği 17.5 liradan 20 liraya, kepekli tost ekmeği 17.5 liradan 20 liraya, hamburger ekmeği 14.5 liradan 18.5 liraya, sandviç ekmeği 14.5 liradan 18.5 liraya yükseldi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara ve İstanbul’da halkın ekmeğine yüzde 66 zam
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA