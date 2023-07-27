O isimlerin mal varlıkları araştırılmalı

CHP'ninHalk TV'ye verdiği paranın yıllık 70 milyon lira olduğu iddia edilirken Kılıçdaroğlu hangi gazetecilerin nerelerden paralar aldığını bildiğini söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem ise, başka kanallara da 'sözleşme' adı altında para aktardıklarını itiraf etti. Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkanı Mehmet Sarı, yetkili ağızlardan ortaya atılan iddiaların çok vahim olduğunu belirttti. Sarı, para karşılığında yapılan bu faaliyetlerin suç teşkil ettiğini sözlerine ekleyerek, "Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde Basın Savcılarının mutlaka harekete geçmesi gerekir. İddialarda adı geçen isimlerin de mal varlıkları araştırılmalı" dedi.Kılıçdaroğlu'nunaçıkça isim vererek, "ODATV'nin geliri nereden, onu sorun?" dediği internet sitesi ODATV'nin İmtiyaz Sahibi Soner Yalçın, "37 yıldır gazetecilik yapan bana bu çamuru attığı için onu hiç affetmeyeceğim" dedi.Gazeteciler Barış Pehlivan ve Soner Yalçın arasında da para iddiaları nedeniyle tartışma çıktı. Pehlivan, "ODATV'nin kimlerden ne para aldığını ilk olarak Soner Bey açıklasın" derken, Yalçın ise, "ODATV'nin para aldığını ispat etmek, iddiayı yapanların kendi aldıklarını örtme çabasıdır" ifadelerini kullandı.Gazeteci Uğur Dündar da para iddiaları sonrası, "Aldı deyip de kanıtlayamayan müfteridir, alçaktır, şerefsizdir" paylaşımında bulundu.Kılıçdaroğlu'nungazetecileri itham ettiği açıklamalarına karşın Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin sessizliği ise dikkat çekiyor. SABAH'ın sorularına yanıt vermekten kaçınan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (TGC) Turgay Olcayto TGC olarak bir açıklama yapacaklarını söylemekle yetindi.