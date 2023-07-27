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Giriş Tarihi: 27.7.2023 11:47 Son Güncelleme: 27.7.2023 11:55

PKK elebaşı Sabri Ok'a darbe üstüne darbe! Önce kardeşi şimdi de yeğeni

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından olan kırmızı kategoride aranan Sabri Ok'un yiğeni Hüseyin Ok Adıyaman merkezli yapılan terör operasyonunda gözaltına alındı.

AA
PKK elebaşı Sabri Ok’a darbe üstüne darbe! Önce kardeşi şimdi de yeğeni

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman merkezli operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, haklarında Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride arama kaydı olan terör örgütü PKK elebaşlarından Sabri Ok ile Arzu Ok gibi birçok örgüt mensubu ve Kandil bölgesiyle irtibatlı olduğu, örgüt ile şehir yapılanması arasındaki bağı sağladığı değerlendirilen Hüseyin Ok'u Diyarbakır'da gözaltına alıp Adıyaman'a getirdi.

Sabri Ok'un yeğeni, Arzu Ok'un da kuzeni olan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

27 Ocak'ta yapılan operasyonda, PKK elebaşlarından Sabri Ok'un kardeşi Mehmet Ok tutuklanmıştı.

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PKK elebaşı Sabri Ok'a darbe üstüne darbe! Önce kardeşi şimdi de yeğeni
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