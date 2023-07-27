Video Yaşam Adıyaman'da terör operasyonu: PKK/KCK Yürütme Konseyi Başkanı Sabri Ok’un yeğeni gözaltına alındı | Video
Adıyaman'da terör operasyonu: PKK/KCK Yürütme Konseyi Başkanı Sabri Ok’un yeğeni gözaltına alındı | Video

Adıyaman'da terör operasyonu: PKK/KCK Yürütme Konseyi Başkanı Sabri Ok’un yeğeni gözaltına alındı | Video

27.07.2023 | 14:41

PKK Terör Örgütünün sözde KCK Yürütme Konseyi Başkanı Sabri Ok’un yeğeni yakalanarak gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde, terör örgütünün üçlü yürütme konseyi Başkanı Sabri Ok'un yeğeni düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün üst yönetiminde bulunan ve haklarında kırmızı kategoride arama kararı olan Sabri Ok ile Arzu Ok isimli örgüt mensubu da dahil bir çok örgüt mensupları ile irtibatlı olduğu, örgütün Kandil bölgesi ile irtibatlı olduğu ve örgüt mensuplarına malzeme sağladığı değerlendirilen Sabri Ok'un yeğeni H.O., Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında ifadesi tamamlanan şahıs, daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan H.O'nun örgüt ile şehir yapılanması arasındaki bağı sağladığı iddia edildi. Öte yandan 27 Ocak tarihinde yapılan operasyonlar çerçevesinde ise Sabri Ok'un kardeşi Mehmet Ok, sevk edildiği Adıyaman Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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