Skandal üstüne skandal: “CHP, KRT TV’yi de fonluyor” iddiası

Seçimlerden ağır bir yenilgi alarak çıkan CHP'nin sözde bağımsız muhalefet medyasıyla olan parasal ilişkiler ağı ortaya saçılmaya devam ediyor. CHP'nin Halk TV ile sözleşmesini sonlandırmasının yankıları sürerken, skandalın boyutu KRT TV'ye de uzandı. Gazeteci Bahar Feyzan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'nin KRT TV'yi de fonladığını idda etti. Feyzan iddiasına delil olarak CHP tarafından kendisine açılan dava dosyasındaki yazışmaları gösterdi. Söz konusu dava dosyasında "Anka ve KRT TV her ay düzenli olarak mali yükümlülüklerini yerine getiren ve mali olarak denetim altında bulunan kuruluşlardır. İlgili şirketlerin bilançolarından da CHP ile olan ilişkileri net bir biçimde görülebilmektedir. Nitekim müvekkil şirket CHP ile bir ticari ilişkisinin olduğunu inkar etmemektedir. İnkar etmediği gibi aradaki ilişkinin ticari olduğunu ifade etmekten de imtina etmemiştir" ifadelerine yer verildiği görülüyor. SABAH