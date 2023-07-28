Çankaya’da büyük isyan: İşçiler CHP’li belediyeye kazan kaldırdı

CHP'liÇankaya Belediyesi'nde uzun süredir tepki çeken gelir adaletsizliği, işçilere isyan bayrağı açtırdı. İşçiler, önceki gün yayımladıkları ortak bildiride Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve yönetimini eleştiri yağmuruna tuttu.Geçtiğimiz haftalarda iş bırakma eylemi yaparak CHP'li belediyeyi protesto eden işçiler, yayınlanan ortak bildiride seslerini yükseltti. "Belediye ve sendika el ele vererek bizi asgari ücret sınırına çekmeyi başardınız" denilen ortak açıklamada Belediye Başkanı Taşdelen'e de sert göndermeler yer aldı. Belde A.Ş., İmar A.Ş., ÇANPAŞ ve kadrolu işçilerin toplu sözleşmelerindeki ücret eşitsizliğinin yanı sıra sosyal haklarının da gasp edildiğini öne süren işçiler, "Bugüne kadar ekonomik ve sosyal alanda ezdiğiniz yetmezmiş gibi attığınız her adımın politik yükünü de Çankaya Belediyesi emekçilerine yüklediniz. Gerçek değişim tabanda başlar. Tabanın değişim taleplerini göz ardı eden salt iktidar hedefi ise siyasi tüccarlıktır. Sadece çaresizlik üretir" ifadelerine yer verildi.