Haberler Gündem Haberleri CHP'li Gürsel Tekin'den İYİ Parti ve HDP'ye 'yerel seçim' resti: Onlar olmadan da İstanbul ve Ankara'da kazanabiliriz
Giriş Tarihi: 28.7.2023 22:16 Son Güncelleme: 28.7.2023 22:24

CHP'li Gürsel Tekin'den İYİ Parti ve HDP'ye 'yerel seçim' resti: Onlar olmadan da İstanbul ve Ankara'da kazanabiliriz

CHP eski Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı bir programda, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifak yaptıkları İYİ Parti ve HDP'ye rest çekip yerel seçimlere tek gireceklerini açıkladı. Tekin, "İYİ Parti olmadan da, HDP olmadan da İstanbul ve Ankara'da kazanabiliriz." dedi.

CHP’li Gürsel Tekin’den İYİ Parti ve HDP’ye ’yerel seçim’ resti: Onlar olmadan da İstanbul ve Ankara’da kazanabiliriz

CHP'li Gürsel Tekin, katıldığı bir programda, CHP'nin yerel seçimlere tek başına gireceğini ve İYİ Parti ve HDP olmadan da İstanbul ile Ankara'yı kazanabileceklerini söyledi.

Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Siyasette matematik önemli ancak hiç tutmamıştır. Tutmuş olsaydı bizim ittifakla yüzde 60 oy almamız gerekiyordu. Onun için önümüzdeki yerel seçimlerde çok rahatlıkla hem İYİ Parti seçmeninde hem de HDP seçmeninde, AK Parti seçmeninde CHP adayları oy alabilir.

CHP büyükşehirlerde zaten tek başına girecek. Ama belli yerlerde lokal ittifaklar olabilir. Onun dışında çok büyük ittifakların olacağını zannetmiyorum. Ama İstanbul ve Ankara konusunda CHP'nin bir sıkıntısının olmayacağını çok net olarak söyleyebilirim. İYİ Parti olmadan da HDP olmadan da İstanbul ve Ankara'yı kazanabiliriz."

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CHP'li Gürsel Tekin'den İYİ Parti ve HDP'ye 'yerel seçim' resti: Onlar olmadan da İstanbul ve Ankara'da kazanabiliriz
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