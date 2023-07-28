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Giriş Tarihi: 28.7.2023 11:11 Son Güncelleme: 28.7.2023 11:18

Değişim ekibinde büyük çatlak! Kılıçdaroğlu uyardı Özel çark etti

CHP'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayan 'değişim' hareketinde de kriz var. Değişim söylemlerinin başını çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bazı CHP'li isimlerle bir zoom toplantısı gerçekleştirmiş ve değişim talebini yinelemişti. İmamoğlu'na destek veren ve toplantıya katılan isimlerden bir tanesi olan Özgür Özel ise son yaptığı açıklamada "Özenli bir dile ve vefalı bir tutuma ihtiyaç var” dedi.

Değişim ekibinde büyük çatlak! Kılıçdaroğlu uyardı Özel çark etti

CHP'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan kriz, artarak devam ediyor. Hem 14 Mayıs hem de 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğrayan CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği bir değişim hareketi başlamıştı. İmamoğlu parti içerisinde kendisi gibi değişimi savunan isimlerle bir online toplantı gerçekleştirmiş ve değişim için destek istemişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'YOLLARIMIZI AYIRIRIZ' MESAJI
İmamoğlu'nun toplantısına CHP'den Engin Altay, Özgür Özel, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek ve Gökhan Günaydın gibi önemli isimler katılmıştı. Genel Merkez'den habersiz yapılan bu toplantının basına sızmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu sert tepki göstermiş "Kavgaları, kızgınlıkları, kırgınlıkları kenara bırakalım. Kırgınlıkları sürdürmek isteyen varsa da yollarımızı ayırırız" mesajı vermişti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN GERİ ADIM
Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarının ardından Özgür Özel'den geri adım geldi. İmamoğlu'nun toplantısına katılan Özgür Özel yaptığı son açıklamada 'vefa' vurgusu yaptı.

CHP yandaşı Cumhuriyet'e konuşan Özel "Özenli bir dile ve vefalı bir tutuma ihtiyaç var" dedi.

Özel, şunları söyledi:

"Bu kadar önemli bir seçimin ardından bu tartışmaların olması gayet normal. Kamuoyu önünde partiyi yıpratacak dil kullanılmaması gerekiyor. Her zaman buna dikkat ettim bundan sonra da buna hep birlikte dikkat edeceğiz. Sosyal demokrat sol bir partide müzakeresizlik kültürü olmaz. Konuşmak, görüşmek ve müzakere etmek gerekiyor."

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Değişim ekibinde büyük çatlak! Kılıçdaroğlu uyardı Özel çark etti
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