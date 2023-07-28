Değişim ekibinde büyük çatlak! Kılıçdaroğlu uyardı Özel çark etti

CHP'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan kriz, artarak devam ediyor. Hem 14 Mayıs hem de 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğrayan CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği bir değişim hareketi başlamıştı. İmamoğlu parti içerisinde kendisi gibi değişimi savunan isimlerle bir online toplantı gerçekleştirmiş ve değişim için destek istemişti.
KILIÇDAROĞLU'NDAN 'YOLLARIMIZI AYIRIRIZ' MESAJI
İmamoğlu'nun toplantısına CHP'den Engin Altay, Özgür Özel, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek ve Gökhan Günaydın gibi önemli isimler katılmıştı. Genel Merkez'den habersiz yapılan bu toplantının basına sızmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu sert tepki göstermiş "Kavgaları, kızgınlıkları, kırgınlıkları kenara bırakalım. Kırgınlıkları sürdürmek isteyen varsa da yollarımızı ayırırız" mesajı vermişti.
Özel, şunları söyledi:
"Bu kadar önemli bir seçimin ardından bu tartışmaların olması gayet normal. Kamuoyu önünde partiyi yıpratacak dil kullanılmaması gerekiyor. Her zaman buna dikkat ettim bundan sonra da buna hep birlikte dikkat edeceğiz. Sosyal demokrat sol bir partide müzakeresizlik kültürü olmaz. Konuşmak, görüşmek ve müzakere etmek gerekiyor."'İhanet' sonrası ilk yüzleşme! Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi: Toplantıda neler konuşuldu?