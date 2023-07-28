İyi Partili Rıdvan Uz'dan millet iradesine saygısızlık! "Kola kutusunu destekleyecektik!"

14 Mayıs ve 28 Mayıs Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak adayları Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen İyi Parti'den, seçim hezmimeti sonrası açıklamalar gelmeye devam ediyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim öncesi CHP'nin belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması çabaları sonuçsuz kalmış ve Kemal Kılıçdaroğlu altılı masanın ortak adayı olarak belirlenmişti.

KOLA KUTUSUNU ADAY YAPSAK KAZANIYORUZ

CHP'nin Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, iddialarını ortaya koymak için "Ben bir araştırma yaptırdım Erdoğan'ın karşısına kutu kola aday olursa hangisine oy verirsiniz? Kutu Kola %48.7 çıktı. Yaptırdım efendim para verdim yaptırdım." ifadelerini kullanmıştı.