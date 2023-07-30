Aranan sabıkalı örgüt üyesi Yehova Şahitleri’nden çıktı

Kocaeli'nde FETÖ'nün güncel yapılanmasındaki 14 şüpheliye yönelik düzenlenen "Gazi Turgut Aslan" operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve üzerinden "Yehova Şahitleri 2023 Bölge İbadet ve Üyelik Kartı" çıkan eski öğretmen Evren A.'nın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklandığı ve 6 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olur olmaz güncel yapılanmada görev aldığı ortaya çıktı.Emniyette, "Neden Yehova Şahitleri'ne üye oldun?" sorusuna, "İnternette gördüm, meraktan gittim" şeklinde cevap veren Evren A. ve beraberindeki 7 zanlı tutuklandı. Soruşturma birimleri son dönemde örgüt üyelerinin, "renklendirme" yani farklı tarikat ve oluşumlara üye olup kendilerini gizleme taktiğine ağırlık verdiğini belirledi.Şahitleri adı verilen yapı, Amerika'da kurulmuş olmasına rağmen bütün dünyada faaliyet gösteriyor. FETÖ gibi, her milletten üye kazanmaya ve bütün ülkelerde örgütlenmeye özellikle önem veren yapı, Hıristiyanlık içi bir tarikat olarak organizasyon ve faaliyetler açısından da FETÖ'ye çok benziyor. Yehova Şahitleri' de kendi mensuplarına "hizmetçi" veya "hizmet eri" derken, FETÖ'nün de faaliyetine "hizmet", üyelerine ise "hizmet eri" dediği biliniyor. Yehova Şahitleri'nin yine aynı şekilde FETÖ gibi çok sayıda ülkede örgütlenmeye çalıştığı biliniyor.