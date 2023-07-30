Dertleri halkla

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı'nda kömür ocağı açma çalışmalarına karşı eylem yapan köylüye sözde destek ziyaretine gitti.Üzerindeki "değişim" baskısını kırmak için bölgeye giden partinin ileri gelenleri, halka yönelik hırçın tavırları ile ziyareti adeta provokasyona çevirdi.CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kendisini protesto eden vatandaşa parmak sallayarak "Bağırma bana! Bana bağırma" ifadelerini kullandı. Başarır'ın bu sözleri, vatandaşlar tarafından protesto edildi.Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, bölge halkıyla tartıştı. Tanal, kendisine tepki gösteren bir vatandaşa yönelik sert sözler söyledi. Seçimlerde yaşadıkları ağır yenilgiyi vatandaşa yükleyen Tanal, "Sizin yüzünüzden iktidarı kaybettik, sen AKP'nin provokatörüsünüz" dedi. Vatandaş da "Bizim sayemizde kazanacaktınız, iyi ki kazanmadınız" yanıtı verdi.Mahmut Tanal, görevini yapan jandarmaya da hakaretler yağdırdı. Jandarma personelinin elindeki kimlik bilgilerinin olduğu kağıdı almaya çalışan Tanal, "Fişleme yapamazsınız, bana kararı gösterin" diye bağırdı. Tanal, bölgeden uzaklaşan personeli 'eşkıya' olarak niteledi ve kovalayarak yakalamaya çalıştı.Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün de vatandaşa karşı sert tutumu dikkat çekti. Sarıgül, Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren bir vatandaşı kolundan tutarak sürüklemeye çalıştı. Diğer vatandaşlar da Sarıgül'ü uyardı.Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkiköy Mahallesi'ne bağlı Akbelen'de toplanan kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kemal kardeşiniz sizin yanınızda. Hiç endişe etmeyin, sonuna kadar mücadele edeceğim. Bu mücadele bireysel bir mücadeleden çıkıp, bir hak mücadelesine dönüşmüş oluyor" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun, konuşması sonrası ağaçların kesildiği öne sürülen sahaya gitmek yerine aracına bindiğini gören çevreciler ve mahalle sakinleri ise tepki göstererek Kılıçdaroğlu'nu yuhaladı. Köylüler "Yazıklar olsun" diyerek araçlara vurdu.CHP'li Avcılar Belediyesi, İstanbul'dan aldığı CHP'lileri Akbelen'e taşıdı.SABAH