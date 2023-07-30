Teknofest kuşağı şampiyonluk getirdi

Üstün yetenekli öğrencilerin kendi yeteneklerini geliştirmelerine katkıda bulunmak için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kurulan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Türkiye'nin adını tüm dünyaya duyurdu. Gaziosmanpaşa BİLSEM'de eğitim alan 3 lise öğrencisi, dünyanın en saygın robot sporları yarışması Roboworld Cup yarışmasında 'İnovasyon' alanında en iddialı ülkelerin takımlarını geride bırakarak şampiyon oldu. Bu yıl Almanya'da düzenlenen ve 23 farklı ülkenin katıldığı yarışma, dünyanın en prestijli robot sporları müsabakası olarak biliniyor. Farklı liselerde okuyan ancak okul dışında BİLSEM'de de eğitim alan İlkcan Dumanoğlu, Ahmet Ceran ve Sarp Sadettinoğlu, dünyanın en önemli üniversitelerinde görev yapan profesörlere karşı sunum yaptıkları yarışmada birincilik kazandılar. Öğrenciler tarafından hazırlanan "Yüksek Verimlilikli Otonom Dikey Rüzgâr Türbini" isimli proje, 6 aylık bir ön hazırlık ve oldukça sıkı bir araştırma geliştirme sürecinin ardından jüri tarafından birincilik elde etti. Proje sürdürülebilir temiz ve ucuz enerji üretebilmenin yolunu açacak.
MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ İÇİN ÇALIŞTIK
Gaziosmanpaşa BİLSEM Müdürü Hacer Kayalar:
Çocuklarımızın bayrağımızı prestijli
bir yarışmada dalgalandırması
göğsümüzü kabarttı.
Gaziosmanpaşa BİLSEM Bilişim Öğretmeni Zülal Doğan:
Diğer öğrenciler
de 'Bunu ben de yapabilirim' diyebilecek.
O yüzden bu birincilik milli
teknoloji hamlemiz için de çok
değerli. Bunun için çok
çalıştık.
DÜNYANIN TANINMIŞ PROFESÖRLERİ TAKIMIMIZI AYAKTA ALKIŞLADI
Gaziosmanpaşa BİLSEM Müdür Yardımcısı Hanefi Alper Alkaç:
Öğrencilerimiz
ilkokul ikinci sınıftan beri
BİLSEM'de eğitim alıyorlar.
Ürettikleri proje Türkiye'nin
Milli Teknoloji Hamlesi'nin temiz
enerji gibi tematik alanlarına
büyük katkı sağlayacak. Jüri,
bize 'Bugüne kadar gördüğümüz
en iyi takımdı' dedi. BİLSEM'i
anlatınca şaşırdılar. Dünyanın
saygın profesörleri takımımızı
ayakta alkışladı.
'FARKIMIZI ORTAYA KOYDUK'
Takım üyeleri SABAH'a konuştu: Rakiplerimiz güçlüydü. Ama biz inandık, sabahlara kadar çalıştık ve farkımızı ortaya koyduk. Mutluyuz, gururluyuz.