Teknofest kuşağı şampiyonluk getirdi

Üstün yetenekli öğrencilerin kendi yeteneklerini geliştirmelerine katkıda bulunmak için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kurulan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Türkiye'nin adını tüm dünyaya duyurdu. Gaziosmanpaşa BİLSEM'de eğitim alan 3 lise öğrencisi, dünyanın en saygın robot sporları yarışması Roboworld Cup yarışmasında 'İnovasyon' alanında en iddialı ülkelerin takımlarını geride bırakarak şampiyon oldu. Bu yıl Almanya'da düzenlenen ve 23 farklı ülkenin katıldığı yarışma, dünyanın en prestijli robot sporları müsabakası olarak biliniyor. Farklı liselerde okuyan ancak okul dışında BİLSEM'de de eğitim alan İlkcan Dumanoğlu, Ahmet Ceran ve Sarp Sadettinoğlu, dünyanın en önemli üniversitelerinde görev yapan profesörlere karşı sunum yaptıkları yarışmada birincilik kazandılar. Öğrenciler tarafından hazırlanan "Yüksek Verimlilikli Otonom Dikey Rüzgâr Türbini" isimli proje, 6 aylık bir ön hazırlık ve oldukça sıkı bir araştırma geliştirme sürecinin ardından jüri tarafından birincilik elde etti. Proje sürdürülebilir temiz ve ucuz enerji üretebilmenin yolunu açacak.Çocuklarımızın bayrağımızı prestijlibir yarışmada dalgalandırmasıgöğsümüzü kabarttı.Diğer öğrencilerde 'Bunu ben de yapabilirim' diyebilecek.O yüzden bu birincilik milliteknoloji hamlemiz için de çokdeğerli. Bunun için çokçalıştık.Öğrencilerimizilkokul ikinci sınıftan beriBİLSEM'de eğitim alıyorlar.Ürettikleri proje Türkiye'ninMilli Teknoloji Hamlesi'nin temizenerji gibi tematik alanlarınabüyük katkı sağlayacak. Jüri,bize 'Bugüne kadar gördüğümüzen iyi takımdı' dedi. BİLSEM'ianlatınca şaşırdılar. Dünyanınsaygın profesörleri takımımızıayakta alkışladı.Takım üyeleri SABAH'a konuştu: Rakiplerimiz güçlüydü. Ama biz inandık, sabahlara kadar çalıştık ve farkımızı ortaya koyduk. Mutluyuz, gururluyuz.