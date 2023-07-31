Yandaş Halk TV açıkladı: İşte CHP’yi bekleyen 4 senaryo

Dördüncü senaryonun sonuçları da şu:

Parti Meclisi kurultayı yerel seçim sonrasına erteleyince…

A: İmamoğlu İBB'ye aday olur. Seçimi kazanırsa nisan ayında yapılacak kongrede genel başkanlığa adaylığını koyar… Kaybederse Kılıçdaroğlu yüzünden, değişime direndiği için kaybettik diyerek yine aday olur…

B: İmamoğlu kızar İBB'ye aday olmaz. Ama bu olasılık çok zayıf! Çünkü, kurultay ertelendi diye İBB adaylığından vazgeçerek İstanbul'u AKP'ye veren veya riske atan kişi CHP'nin başına geçmek için aday olamaz. Bence bu olasılık yok hükmünde…

CHP'yi önümüzdeki günlerde bekleyen gelişmeler şimdilik bunlar. Ama siyaset bu bugünden yarına çok şey değişebilir.

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