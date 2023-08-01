Bu hastanedekiler depremi hissetmedi

Sağlık Bakanlığı tarafından Adana'ya kazandırılan 6 bin 500 metrekare alana kurulu, 39 bin metrekare kapalı alanı bulunan Adana 5 Ocak Devlet Hastanesi modern mimari anlayışla inşa edildi. 2 ay önce açılan Adana'nın en yeni hastanesinde dahiliye, genel cerrahi, ortopedi ve travmatoloji, nöroloji, kulak boğaz burun hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, cildiye, kadın hastalıkları ve doğum, göz sağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları, psikiyatri, üroloji ve aile hekimliği uzmanları ile poliklinikler tam kapasiteyle hizmet veriyor.Başhekim Uzm. Dr. Fatih Tepe, hastanenin deprem izolatörlü ve yatay mimariye uygun yapıldığına da dikkat çekerek, "Geçen haftaki 5.5'lik depremi izolatörler sayesinde çalışanlarımız ve hastalarımız hissetmedi bile. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Adanalılara en iyi sağlık hizmeti veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.ADANA 5 Ocak Hastanesi'nde yerleşim aşamasından itibaren görev yapan Başhekim Uzm. Dr. Fatih Tepe, "İhtiyaçların neler olduğunu en başından beri planlamanın avantajıyla ilk olarak poliklinikleri laboratuvar ve radyoloji üniteleriyle birlikte hizmete açtık. 16 yataklı palyatif bakım merkezi, 23 yataklı kapasiteli yoğun bakımlar, ameliyathaneler, doğumhane ve Acil Servis gibi özellikli hizmet alanlarının kurulumu hassas bir şekilde devam etmekte. En iyi hizmeti kesintisiz şekilde sunuyoruz" diye konuştu.