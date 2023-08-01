İyi Partili isimden dikkat çeken itiraf: İçim el vermeyerek Kılıçdaroğlu’na oy verdim

" İHRAÇ EDİLECEĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Yarkadaş'ın yönelttiği "Önümüzdeki günlerde partiden ihraç edileceğiniz yönünde Ankara kulislerinde bir iddia var, ihraç edilirseniz AK Parti'ye mi MHP'ye mi geçersiniz bağımsız olarak mı siyasete devam edeceksiniz?" soruyu Hatipoğlu "Kendi partimden ihraç edileceğimi düşünmüyorum. Böyle durum olursa bakacağız. Kendi genel başkanımla, Kürşad Bey ile de görüştüm." diyerek yanıtladı.

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