CHP’de kriz tırmanıyor! İmamoğlu’ndan dikkat çeken hamle: Çizeceğimiz yolculukta büyük katkılar sunacaklar

14 Mayıs'ta birinci turu 28 Mayıs'ta da ikinci turu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden CHP'de sular durulmuyor. Seçimlerin kaybedilmesinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu partide değişim hareketini başlatmıştı. CHP'nin önemli isimlerini toplayarak bir toplantı gerçekleştiren İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir hamle daha geldi. İmamoğlu CHP ve SHP'nin eski genel başkanları ile bir araya geldi.
İmamoğlu, Ataşehir'de inşa edilecek olan İçerenköy Spor Tesisinin temel atma törenine katıldı. Tören sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, eski CHP-SHP genel başkanlarıyla Beylikdüzü'nde gerçekleştirdikleri buluşmanın detaylarının sorulması üzerine, "Üç genel başkanımızı, Hasan Akgün başkanımız Büyükçekmece festivalinde ağırlayacağını duyunca kendileriyle Beylikdüzü'nde buluştuk. Orada özel, şahsıma ait bir sergi salonu var. Orayı beraber gezdik, yemek yedik.
Murat Karayalçın'dan İmamoğlu'na gönderme! "Değişim" yemeğinin perde arkası ortaya çıktı: Aday olma!
İmamoğlu, "Her değerli fikri mutlaka gündemimize alıyoruz. Zaten meseleyi bir makam meselesinin çok ötesinde değerlendirdiğimi, ülkemizi, vatanımı, milletimi, şehrimi, 16 milyon hemşehrimi, partimi, partililerimi düşünecek ve bu konuda en sağlıklı kararı vermek zorunda olduğumuzu ben ve benim gibi düşünen insanlar zaten biliyor. Değerlendirmemiz o çerçevede olmaya devam edecektir" diye konuştu.