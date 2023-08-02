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Giriş Tarihi: 2.8.2023 14:10 Son Güncelleme: 2.8.2023 14:11

CHP'de kriz tırmanıyor! İmamoğlu'ndan dikkat çeken hamle: Çizeceğimiz yolculukta büyük katkılar sunacaklar

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından CHP'de değişim hareketi başlatan Ekrem İmamoğlu'ndan yeni bir hamle daha geldi. İmamoğlu eski CHP-SHP genel başkanlarıyla görüştü. İmamoğlu bu görüşmeyle ilgili, “Sohbet ettik, çok faydalandık. Önümüzde ki günlerde zamanlarda, alacağımız kararlarda ya da çizeceğimiz yolculukta büyük katkılar sunacağını söyleyebilirim" diye yanıt verdi.

DHA
CHP’de kriz tırmanıyor! İmamoğlu’ndan dikkat çeken hamle: Çizeceğimiz yolculukta büyük katkılar sunacaklar

14 Mayıs'ta birinci turu 28 Mayıs'ta da ikinci turu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden CHP'de sular durulmuyor. Seçimlerin kaybedilmesinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu partide değişim hareketini başlatmıştı. CHP'nin önemli isimlerini toplayarak bir toplantı gerçekleştiren İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir hamle daha geldi. İmamoğlu CHP ve SHP'nin eski genel başkanları ile bir araya geldi.

İmamoğlu, Ataşehir'de inşa edilecek olan İçerenköy Spor Tesisinin temel atma törenine katıldı. Tören sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, eski CHP-SHP genel başkanlarıyla Beylikdüzü'nde gerçekleştirdikleri buluşmanın detaylarının sorulması üzerine, "Üç genel başkanımızı, Hasan Akgün başkanımız Büyükçekmece festivalinde ağırlayacağını duyunca kendileriyle Beylikdüzü'nde buluştuk. Orada özel, şahsıma ait bir sergi salonu var. Orayı beraber gezdik, yemek yedik.

ÇİZECEĞİMİZ YOLCULUKTA BÜYÜK KATKILAR SUNACAĞINI SÖYLEYEBİLİRİM
Sizinle paylaşamayacağım, partimizin, güncel konuları, geleceği konuştuk. Çok faydalandım. Önümüzdeki günlerde zamanlarda, alacağımız kararlarda ya da çizeceğimiz yolculukta büyük katkılar sunacağını söyleyebilirim" dedi.



İmamoğlu, "Her değerli fikri mutlaka gündemimize alıyoruz. Zaten meseleyi bir makam meselesinin çok ötesinde değerlendirdiğimi, ülkemizi, vatanımı, milletimi, şehrimi, 16 milyon hemşehrimi, partimi, partililerimi düşünecek ve bu konuda en sağlıklı kararı vermek zorunda olduğumuzu ben ve benim gibi düşünen insanlar zaten biliyor. Değerlendirmemiz o çerçevede olmaya devam edecektir" diye konuştu.

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CHP'de kriz tırmanıyor! İmamoğlu'ndan dikkat çeken hamle: Çizeceğimiz yolculukta büyük katkılar sunacaklar
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