CHP’de kriz tırmanıyor! İmamoğlu’ndan dikkat çeken hamle: Çizeceğimiz yolculukta büyük katkılar sunacaklar





İmamoğlu, "Her değerli fikri mutlaka gündemimize alıyoruz. Zaten meseleyi bir makam meselesinin çok ötesinde değerlendirdiğimi, ülkemizi, vatanımı, milletimi, şehrimi, 16 milyon hemşehrimi, partimi, partililerimi düşünecek ve bu konuda en sağlıklı kararı vermek zorunda olduğumuzu ben ve benim gibi düşünen insanlar zaten biliyor. Değerlendirmemiz o çerçevede olmaya devam edecektir" diye konuştu.

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