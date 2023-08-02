Disney Plus’ın skandal Atatürk filmi kararına sert tepki: Ya kendi platformunda gösterirsin ya da sonuçlarına katlanırsın

Haziran 2022'de Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney Plus platformu, ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin başrolünü üstlendiği Atatürk dizisinin 2023 yılı içerisinde yayınlanacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz haftalarda yerli içeriklerin tümünü kaldıracağını duyuran platform, bu nedenle Atatürk dizisini yayınlamama kararı aldığını duyurdu. Gelen tepkiler üzerine ise Disney Plus, dizinin öncelikle yine kendi çatısı altında yer alan Fox TV'de yayınlanacağını, sonrasında ise sinemalarda gösterime gireceğini duyurdu. Disney'in bu kararının ardından Ermeni lobisinin baskılarının olduğu iddia edildi. Nitekim Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA) Atatürk dizisi için baskı yaptığı iddiası, komitenin sosyal medya hesaplarından dizinin kaldırılmasını talep eden paylaşımlar yapmıştı.
Disney Plus'ın iptal kararının ardından Twitter'da bir Ermeni sayfası tepki çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımda Disney'in Atatürk dizisini iptal etme kararını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz ifadeleri yer aldı.
"UTANÇ VERİCİ"
Disney Plus'ın skandal kararına tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Amerika merkezli bir platform Disney Plus. Bu platformun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğdiği ve Atatürk dizisini yayınlamama kararı almasını utanç verici buluyorum. Ama bu ilk karşılaştığımız bir durum değil" dedi. 1915 olaylarının bir bahane olarak kullanılması ve siyasi çatışma malzemesi olarak kullanıldığının altını çizen Yenişehirlioğlu, açıklamasına şöyle devam etti:
Kabul etmek mümkün değil. Anlaşmazlıklara rağmen konuşabilmek, zamanın ruhuna ayak uydurabilmek, uzlaşı yollarını değerlendirmek, nefreti ayıplayıp saygı ve hoşgörüyü yüceltmek gerekir, bunları yapmamız lazım. Ermeni lobisi bu anlayıştan çok uzak. Ermeni lobisinin tek amacı, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine mani olmak. Asıl hedef bu.
"VATANDAŞLARIMIZ ÜYELİKLERİNİ İPTAL ETSİN"
Disney Plus'ın kararını saygısızlık olarak değerlendiren Yenişehirlioğlu, şu ifadeleri kullandı: Disney Plus'ın bu tutumu aziz milletimize ve değerlerine saygısızlık. Bunun aksini söylemek mümkün değil. Fikir özgürlüğünden bahseden uluslararası medya kuruluşlarının, bu yaşananlara kör, sağır ve dilsiz olması tek taraflı davrandıklarının açık delili. Tarihi olayların araştırılması ve hakikatin ortaya çıkartılması için bu işin tarihçilere bırakılması gerektiğini Cumhurbaşkanımız yıllardır söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak 1915 olaylarının bilimsel bir şekilde incelenmesi ortak tarih komisyonu kurulması çağrısında bulunmadık mı biz? Kendi arşivlerimizi bu komisyona açma taahhüdünde bulunduk ama karşımızda muhatap bulamadık. Bugün zorluklar içerisinde kurduğu ülke 100 yaşına gelen ve dünyaya mal olmuş bir lidere karşı bu şebekelerin faaliyetleri, Türkiye Cumhuriyeti ve tarih huzurunda aslında kabul edebileceğimiz bir şey değil. Ben bunu yok hükmünde kabul ediyorum. Bu platform yakışıksız ve yanlı tutumundan vazgeçmezse vatandaşlarımızın üyeliklerini iptal ederek tepkilerini dile getirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Mustafa Kemal Atatürk hepimizin ortak değeri. Ülkemizin kurucusu ve dünyaya mal olmuş bir lider. RTÜK Başkanımız Ebubekir Şahin de konuyla ilgili bir açıklamada bulunarak "Disney Plus'ın savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verildi" şeklinde bir açıklamada bulundu. Tavrımız çok net; Ermeni Lobilerinin Türkiye'nin zor duruma sokulması noktasındaki bu çalışmasını yok hükmünde kabul ediyoruz. Ancak bir yaptırım uygulanmasını, vatandaşlarımızın vazifesi olarak değerlendiriyorum. Bu konuda daha hassas bir tavır göstermemiz gerekiyor.
ATATÜRK'ÜN PARTİSİ CHP'NİN TEPKİSİZLİĞİ
Disney Plus'ın skandal kararına Atatürk'ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) tepki göstermemesini eleştiren Bahadır Yenişehirlioğlu, "Kendi içlerinde öyle bir çetin mücadele var ki… Var olma-yok olma, bölünüp-parçalanma ya da çatlakları nasıl bir araya getirebiliriz derdine düştüler. Yıllarca sermaye olarak kullandıkları dillerine pelesenk ettikleri mirasını da bol keseden yedikleri Atatürk konusunda böyle bir tavrı görmezden gelmeleri, sessiz kalmaları aslında kimin gerçek manada Atatürk'ün yapmak istedikleri temel prensipleri hayata geçirmek istediği ve uygulamaya soktuğunun açık göstergesi. Başları çok ciddi sıkıntıda, problemde. Burunlarının ucunu göremiyorlar. Atatürk ismine böyle bir hakareti bile görmezden gelip ya da iki cümleyle geçiştiriyorlar. Bu işin savunuculuğunu yapmak yine AK Parti'ye kalmış durumda. Bu da onlara kapak olsun diyorum.
"YA ADAM GİBİ KENDİ PLATFORMUNDA GÖSTERİRSİN, GÖSTERMİYORSAN DA SONUÇLARINA KATLANIRSIN"
Atatürk dizisinin Disney Plus'ta yayınlanmazken Fox Tv'de yayınlanacak olmasını eleştiren Yenişehirlioğlu şu ifadeleri kullandı: Olmaz! Bu hem nalına hem mıhına göstergesi. Böyle bir şey kabul edilebilir değil. Türkiye'deki baskılardan dolayı bu kararı verip kendi ekonomik rantını da korumak adına böyle bir tavır sergilemek samimiyetsiz ve inandırıcılıktan uzak. Kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil. Disney Plus gibi bir platformu Türkiye'de kuruyorsan o zaman yayınlamak mecburiyetindesin. Ermeni lobisinin yaygaraları yüzünden böyle bir iptal kararı verip ardından FOX'da yayınlayacağız dersen bu hem nalına hem mıhına göstergesidir. Üstü örtülecek bir mevzu değil bu. Ya adam gibi kendi platformunda gösterirsin, göstermiyorsan da sonuçlarına katlanırsın. Bu kadar basit.
Platformun verdiği karara vatandaşlardan, siyasilerden ve RTÜK'ten tepkiler art arda geldi. AK Partili Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek "Atatürk" dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir. Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır. Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD'deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir. Bu lobinin yegane amacı, defalarca görüldüğü üzere Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır. Bu şebekelerin faaliyetleri, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmündedir. Bu şebekelere boyun eğenler utansın…
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Disney Plus hakkında inceleme başlatılmasına karar verildiğini duyurdu. Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Disney +" isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan "Atatürk" dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir. Türkiye Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk en önemli toplumsal değerimizdir. Basına yansıyan Ermeni lobisi müdahalesi iddiaları titizlikle araştırılmaktadır. Kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum" ifadelerini kullandı.
Disney Plus'ın kararına tepki gösteren ve konuyla ilgili özellikle ünlü isimlerin sessizliğine dikkat çeken AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Her konuda fikri var. Ama çıkarına dokunana dek… Sesin çıksın! Saldırı Atatürk'ün şahsında Türkiye Cumhuriyeti'ne!" ifadelerini kullandı. Çelebi'nin, mesajını ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 7 isimli filminin Disney Plus'ta gösterime gireceğini açıkladığı tweetiyle birlikte yayınlaması dikkat çekti.
Disney Plus'ın Türkiye'deki yetkililerinin birkaç gün içerisinde konuyla ilgili olarak merkezden gelen onay doğrultusunda bir açıklama yapacağı kaydedildi.