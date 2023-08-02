Bunun adı ikiyüzlülük: Disney’e ve Ermeni lobisine boyun eğdiler! Ünlü isimlerin ‘Atatürk’ sessizliği…

ABD merkezli Disney Plus'ın "Atatürk" dizisini ABD'deki Ermeni lobisinin tepkisine boyun eğerek platformdan kaldırması ve dizinin Disney'in kardeş kuruluşu olarak bilinen FOX TV'de yayınlayacağını duyurması büyük tepkilere neden oldu.

PEŞ PEŞE ÜYELİK İPTALLERİ YAŞANDI

Dizi 29 Ekim'de Disney'in kardeş kuruluşu Fox TV'de ücretsiz ve "Tüm Türkiye'ye armağan" sloganıyla yayınlanacak. Disney Plus aldığı bu kararla, 'Türkiye'ye armağan' şeklindeki göz boyama hamlesiyle Türkiye'deki kullanıcılardan gelen tepkileri bir nebze de olsa azaltmayı hedefledi. Ancak bu karar, Türkiye'deki Disney Plus kullanıcılarını mutlu etmedi ve peş peşe üyelik iptalleri yaşandı

ERMENİ LOBİSİNİN BASKILARINA BOYUN EĞDİLER

Ermeni lobisinin baskısına boyun eğen Disney, orijinal Atatürk dizisini tüm dünyanın izleyebileceği bir platformda değil de sadece Türkiye'den izlenebilecek bir kanalda yayınlayacak.