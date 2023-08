Bunun adı ikiyüzlülük: Disney’e ve Ermeni lobisine boyun eğdiler! Ünlü isimlerin ‘Atatürk’ sessizliği…

TANITIM FİLMİNDE OYNADIĞI DISNEY PLUS'IN SKANDAL KARARINA SESSİZ KALDI

Yerli içeriklerini kaldırma kararı alan Disney Plus, daha önce yayınlayacağını duyurduğu Atatürk dizisini iptal etti. Hemen her olaya sosyal medya hesaplarından tepki gösteren sözde muhalifler ve sanat camiası ise Ermeni lobisine boyun eğen Disney Plus'a karşı ses çıkarmadı.

Disney'e dokunan tek bir paylaşım yapmadı

Geçtiğimiz yıl Disney Plus tanıtım filminde yer alan Eda Ece, yaşadığı linç karşısında Atatürk'e sığınırken, sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili Disney Plus'a dokunan tek bir paylaşım yapmadı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI



Sosyal medyada birçok kullanıcı Disney Plus'ın yüzü olmuş ünlülere karara sessiz kaldığı için tepki gösterdi.



İşte o tepkilerden bazıları:



*Nerdesiniz Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Tarkan ve diğerleri! En ufak bir olayda bile tepki verirken Fox Grubu'nun Disney platformunda yayınlanmama kararı verdiği Atatürk dizisi için sesiniz çıkmıyor. İşte bu kadar sahtesiniz! Türk halkı görsün!



*Hadi Şahan efendi Secimden önce ağa sendin paşa sen En kral Atatürkçüydün Senin Filmini yayinlayan Disney Atatürk filmini yayınlamama kararı Almış Hadi Disney'e rest çeksene Alın be paranızı filmimi çekiyorum sizden desene Sesin çıkmıyor Yemiyor mu



*DisneyPlus'ın reklam yüzü Tarkan hala açıklama yapmadı... Bunların Atatürkçülüğü özel günlerde belediye konserlerine çıkıp milyonları cukkalamaktır. Herkes bunların samimiyetini görsün.



*Görüyorsunuz değil mi? Şahan Gökbakar, Tarkan, Athena ve Eda Ece gibi çakma Atatürkçü sanatçı sepetçi tayfa kalkıp DİSNEY+'a bir tepki veremedi! Onu geçtim Atatürk'un kurduğu parti CHP'den de sert bir tepki gelmedi! Soran olursa Atatürk düşmanı AK Partililer derler. Yersen

*Disney Plus boykotu hakkında aklımıza takıldı, soralım madem: Disney Plus ilk olarak Türk filmi diye, Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik'ini yayınladı. Sinemada seyirci rekorları kıran Recep İvedik nedense Disney'e pazarlandı, Disney de kabul edip satın aldı. Başarı... Şahan Gökbakar'a soralım: Disney Plus'ı boykot edecek mi?



*Sevgili Şahan Gökbakar, seçim döneminde neredeyse her gün twit atıp toplumsal duyarlılığını dile getiriyordun.Atatürk'ün hayata geçirdiği devrimleri savunmak için bundan daha iyi bir zaman olamaz. Seni de Disney+ platformuna karşı bir çift söz ederken görmek istiyoruz.

*Bunun gibi ışıklıların "Atatürkçü"lüğü parayı görene kadar. Depremzedelere hakaret ettiği için tepki görünce Atatürk'ün arkasına sığınan Eda Ece isimli şahıs, Disney+ hakkımda tek kelime tepki göster(e)medi !

*Disney'le anlaşma yapan Eda Ece, Şahan Gökbakar, Tarkan vs Atatürk dizisini globalde yayınlamaktan vazgeçen Disney'i kınamayan, sadece aldıkları parayı önemseyen ünlümsüler...

*Depremzedelere ağza alınmayacak hakaretler eden, aşağılayan sonra da ben Atatürkçüyüm diye ortalıklarda dolanan Eda Ece, Disney'e iki kelam etmiş mi diye baktım. Ama bir de ne göreyim hiçbir şey yaz(a)mamış. Ne kadar güven verici bir sanatçı(!) değil mi?

*Eda Ece vardı hani kendisini "Ben Atatürkçüyüm memleketimi seviyorum" diyerek depremzedelere kullandığı ifadelerden sonra Atatürk maskesi giymişti. Disney için açıklama yaptı mı ? HAYIR. Çünkü bunlar bu memleketin değil dış ülkelerin sanatçısı bizim değil.