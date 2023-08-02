Disney Plus, Ermeni lobisinin baskısı sonrası Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçti | Video

Disney Plus’ın yaklaşık sekiz milyon dolar harcadığı ve ABD’deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu yayınlamaktan vazgeçtiği “Atatürk” dizisinin Disney'in kardeş kuruluşu olan FOX TV'de yayınlanmasına karar verildi. Kamuoyunun tepkisine yol açan ve sosyal medyada #Disneyiptalet etiketiyle Türkiye gündemine giren bu kararın ardından RTÜK, Disney Plus'tan savunmasını istedi. Hemen her olaya sosyal medya hesaplarından tepki gösteren sözde muhalifler ve sanat camiası ise Ermeni lobisine boyun eğen Disney Plus'a karşı ses çıkarmadı.