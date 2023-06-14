Eda Ece depremzedelerle ilgili skandal sözlerini savunmak için Atatürk'ü kullandı | Video

Katıldığı ödül töreninde depremzedelerle ilgili skandal sözlere imza atan oyuncu Eda Ece, çirkin sözlerini savunmak için Atatürk'ü kullandı. "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse." şeklindeki sözlerine tepkiler çığ gibi büyürken, Eda Ece'nin yeni açıklaması "Bu kez de Atatürk'ü alet ediyorsun! Ayıp!" şeklinde yorumlandı.