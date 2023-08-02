Emniyet Genel Müdürlüğü’nün A takımı belli oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın göreve gelmesinin ardından yayınlanması beklenen Emniyet Müdürleri kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Mahmut Çorumlu, Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Polis Başmüfettişleri Selami Yıldız ile Caner Tayfur, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı; Polis Başmüfettişi Rüştü Yılmaz ise 1. Hukuk Müşavirliği görevine getirilirken 52 ilin emniyet müdürü de değişti.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN A TAKIMI BELLİ OLDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın imzasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Başkanlık ve Daire Başkanları belli oldu. Buna göre Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'ın A takımı şekillenmeye başladı. Personel Başkanlığa Polis Başmüfettişi Ahmet Acar, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı Ahmet Emin Turanlı, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, İstihbarat Başkanlığına Vekili Resul Kabataş, Asayiş Daire Başkanlığına Tolga Yılmaz, Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanlığına Asım Dursun, Bilgi Teknoloji ve Haberleşme Daire Başkanlığına Mehmet Çatal, Dış İlişkiler Daire Başkanlığına Mustafa Serkan Sabanca, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığına Fahri Bulut, Güvenlik Daire Başkanlığına Maksut Yüksek, Koruma Daire Başkanlığına Tamer Taş, Kriminal Daire Başkanlığına Tuncay Ankara, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına Asım Bulat, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığa Seylan Demir ve Terörle Mücadele Başkanlığına Ergün Dağıstanlı getirildi.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Emniyet Genel Müdürlüğümüze bağlı Başkanlık ve Daire Başkanlıklarımızda gerçekleşen yeni atamalar ülkemize hayırlı olsun. Yeni görevlerine atanan mesai arkadaşlarıma başarılar dilerim. Ülkemizin huzur ve güvenliği önceliğimizdir. Emniyet teşkilatımızın her kademesindeki arkadaşlarımızla canla başla çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde paylaşımda bulundu.