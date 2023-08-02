Tanju Özcan’ın heykel aşkı bitmiyor! Verdiği sözler havada kaldı





4.5 yılda Bolu'ya milyonlarca lira tutarında onlarca heykel ile biçimsiz ve kullanışsız kavşaklar yaptı. Sattıkları arsalardan ve çektikleri kredilerden milyonlarca lira gelir etmelerine rağmen hizmet adına bir şey yapmadı. Bu paraların nereye gittiğini de açıklamaları gerekiyor."