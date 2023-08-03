‘İmamoğlu İstanbul’a 4 yıl kaybettirdi’

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin 4 yıllık karnesi açıklandı. İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu tarafından belgelerle İmamoğlu'nun vaatlerini yerine getirmediği ve İstanbul'un atıl bırakıldığı aktarıldı. İmamoğlu'nun daha yüksek makam ve mevki hevesiyle İstanbul'u ihmal ettiğini belirten Kabaktepe, "İstanbul'un ulaşımı durmanın eşiğine gelmiştir. İstanbullular aksayan ulaşımdan, sinek istilalarından, partizanca yönetimden, mukaddesat düşmanlığından yorulmuştur. Bu misafir başkan artık gidiyor. İstanbul'un geleceğinde İmamoğlu olmayacaktır" dedi. Göksu ise İmamoğlu'nun İstanbul'da sadece reklam yaptığını, İstanbulluya 4 yıl kaybettirdiğini belirtti.