Ne yaptın Muhittin başkan? Gelininin yasak aşk isyanını yanlışlıkla Whatsapp’tan paylaştı

CHP'lı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçtiğimiz yıl oğlu Gökhan Böcek ile evlenen gelini, eşinin kendisini aldattığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. Süreç devam ederken Muhittin Böcek, gelininin kendisine gönderdiği sitem dolu mesajları, mesajlaşma uygulaması Whatsapp durumundan paylaştı."Size de yazıklar olsun. Bir kere babalık yapmadınız" diye başlayan metni durumundan paylaştığını fark eden Böcek, kısa süre sonra "WhatsApp uygulamam hacklenmiştir. Lütfen gelen mesajlara itibar etmeyiniz. Saygılarımla..." yazdı. Geçtiğimiz yıl 20 Mayıs'ta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, dünyaevine girdi. Nikâhı Başkan Böcek kıyarken, törene katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çiftin nikah şahitliğini yaptı.Düğünden bir yıl sonra Gökhan Böcek'in eşi Zeynep K. eşinin kendisini evli ve kuaför olan bir kadınla aldattığını fark edince boşanma davası açtı. İddiaya göre, Zeynep K., kayınpederi Muhittin Böcek'e mesajlaşma uygulaması Whatsapp'tan zehir zemberek mesajlar yazdı.Zeynep K.'nın ayrılık aşamasında kendisine destek olmadığını iddia ettiği Başkan Böcek ise mesajı Whatsapp durum kısmında paylaştı. Mesajda "Hepiniz bu yalan hayatınızdan mutlusunuz, öyle de kalın. Rahat edin açıklama falan da yapmayacağım. Tek düşünceniz o. Bir kere babalık, büyüklük yapmadınız. Oğlunuzun kimseyle ilişkisini bitirdiği falan yok" yazdığı görüldü.