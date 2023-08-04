Son dakika haberi | AK Parti Sözcüsü Çelik’ten PKK yandaşlarının AİHM binasındaki terör propagandasına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

AVRUPA'YA ÇAĞRI: BATAKLIK ORTAMINI KURUTMAYA DAVET EDİYORUZ.

Terör örgütü yandaşlarının bu eylemini kınıyoruz. Bunu cesaretlendiren ciddiyetsiz tutum münferit bir hadise değildir. Teröre hoşgörü gösterilmesinin vahim bir neticesidir. İlgili ülkelerin kamu otoritelerini, kamu düzeni ve güvenliği anlamında yaşanan vahim tabloya müdahale etmeleri çağrısında bulunuyoruz.