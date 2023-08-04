Sürücülerin yüzde 90’ı bizi yok sayıyor

Son dönemde art arda meydana gelen yürek yakan bisiklet kazaları, bir kez daha bisiklet kullanan vatandaşların yollarda yaşadığı tehlikelere dikkatleri çekti. İstanbul Kadıköy'de bisiklet sporcusu Doğanay Güzelgün, Diyarbakır'da ise bir gün önce aldığı bisikletiyle yaya yolundan geçmeye çalışan basketbolcu Mihrace Yasemin Buğdaycı, hızla gelen aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Buğdaycı'nın ölümüne yol açan sürücü serbest kalırken, Güzelgün'e çarpan sürücü ise hâlâ yakalanamadı.Trafik Başkanlığı'nın verilerine göre, bisikletlilerin karıştığı kaza oranı ülke genelinde artıyor. Bu yıl toplamda 3 bin 690 bisiklet kazası gerçekleşti. Son 2 yılda ise bisikletle 200'den fazla ölümlü kaza meydana geldi. Bisiklet kullanıcılarına ve bisiklet dünyasından isimlere, trafikte yaşadıkları sorunları, kazaların önlenmesi için hangi adımların atılması gerektiğini sorduk. İşte söyledikleri:12 yaşından beri bisiklet kullanıyorum. Bisiklet yollarında bebek arabası, çöp kâğıt toplayıcılarını görüyoruz. Karayolunda ise araçlar, motosikletlilerde olduğu gibi bisikletlileri de görmezden geliyor. Bariyerlerle yollar bisiklet yolundan ayrılabilir.Çocukluğumdan beri bisiklet kullanıyorum. Kadıköy'de oturuyorum. Araç sürücüleri kurallara uymuyor. Bağdat Caddesi ve Pendik'e giden yolda ise sürücülerin yüzde 90'ı bisikletliyi yok sayıyor. Eğitim meselesi bu.Suadiye'de oturuyorum. Beş yıldır işe ve alışverişe bisikletle gidiyorum. Eşim bisiklet kazalarından sonra uyarmıştı, bir ay önce başıma geldi. Aniden hızla araç bana vurdu. Frene basmasaydım, altında kalacaktım, kendi tecrübemle kurtuldum. Bisiklet bir araç, sürücüler bunu kabul etmeli. Artık bizi görsünler, sesimizi duysunlar!Bisikleti karayolunda kullandığım da oldu ama sahili tercih ediyorum. Çünkü karayolu güvensiz. Kimse bilinçli değil. Bisiklet yolları yeterli değil, artması lazım. Oturduğum Küçükyalı'dan Bostancı'ya bağlanan yerde senelerdir bisiklet yolu yapılmıyor. Oradan karşıdan karşıya geçerken bir bisikletli geçtiğimiz haftalarda öldü. Bisiklet yolları entegre olsaydı, o kaza olmayacaktı.Toplu taşıma kullanmıyorum, sadece bisiklet. Bisiklet sürerken araçların kornaya basması çok rahatsız edici. Bisiklet sürenleri paniğe sevk ediyorlar, dengemizi bozuyor.Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz ise, "Avrupa'da bisiklete çarpan sürücülerin ehliyetini elinden alıyorlar. Alkollü araç kullanmakla aynı düzeyde görüyorlar. Avrupa'daki gibi olmalı. Bu işin temelleri ilkokullarda trafik derslerinde verilmeli. Sürücü kurslarında bisiklete dair bir eğitim verilmiyor. Şehir içi 70'e varan hız sınırı limitleri Avrupa gibi düşürülmeli. Beton ayraçlarla bisiklet yolları karayollarından ayrılmalı ve ulaşım yollarıyla entengre olmalı. Yaya geçitlerinde bisikletli geçiş şeridi yok. Yasaya göre mavi şerit konması lazım" dedi.Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve TBMM'yi ziyaret ederek hem 'Bisiklet Kaza Haritası' hem de EGM, İçişleri ve Adalet Bakanlıklarıyla bisiklet kazalarıyla ilgili ortak bir çalıştay yapmayı planladıklarını belirterek, "Cezaların daha caydırıcı olması için kanunlarda değişikliğe gidilebilir. Cezanın fazla olacağını herkes bilmeli" diye konuştu.