CHP’de koltuk kavgası kızışıyor: Özgür Özel de adayım dedi Kemal Kılıçdaroğlu’na resti çekti: Her göreve talibim!

Küçük ortakların CHP'ye zarar verdiğini işaret eden Özel, "Yüzde 25 oy almışız, biri çıkıp diyor ki yüzde 7'si benim. Öbürü diyor, yüzde 5'i benim. Ne kaldı koskoca CHP'ye. Biz sadece kendi listemizden girseydik, yüzde 25'in üzerinde oy alacaktık. Getirinin üzerinde götürü oldu" ifadesini kullandı.