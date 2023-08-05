İmamoğlu rotayı yeniden İstanbul’a kırdı! Eski CHP’li Sevigen’den iki büyükşehire dikkat çekti: Kaybederler

"Zoom" toplantısı gündemdeki sıcaklığını korurken, İmamoğlu bir skandala daha imza attı ve Beylikdüzü'nde bir mekanda "değişim" yemeği organize etti. Haberi, CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş duyurdu.

Yarkadaş, yaptığı açıklamada, "CHP'deki değişim tartışmaları tam gaz sürüyor. Bugün hem Özgür Özel'in açıklaması vardı hem de Ekrem İmamoğlu'nun çabaları sürüyor. İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir kafede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın bir yemekte buluştular. İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın olduğu bir değişim yemeği yeniyor. Ekrem İmamoğlu'nun bir değişim manifestosu yazması ve 10 Ağustos'ta bunu duyurması bekleniyor." ifadelerini kullandı.