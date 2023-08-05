İmamoğlu rotayı yeniden İstanbul'a kırdı! Eski CHP'li Sevigen iki büyükşehire dikkat çekti: Kaybederler | Video

14-28 Mayıs seçimlerinde ağır hezimet yaşayan CHP'de "değişim" tartışmalarını başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, umduğunu bulamayınca rotayı yeniden İstanbul'a kırdı. Partinin ağır toplarıyla düzenlediği "Zoom" toplantısının ardından Beylikdüzü'nde bir mekanda "değişim" yemeği organize eden İmamoğlu'nun meseleyi bir makam meselesi olarak görmediğini dile getirmesi "Değişim' yemeği boğazında kaldı!" yorumlarını beraberinde getirdi. Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, CHP'de yaşanan koltuk savaşına ilişkin gündemde yer alan tüm detayları A Haber'de aktardı. Sevigen, "CHP seçime gittikleri zaman bu aday Ekrem İmamoğlu olur başka biri olur fark etmez, Ankara ve İstanbul'u kesin kaybederler." ifadelerini kullandı.