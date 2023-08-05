Konya Şehir Hastanesi 3 yılda 6 milyon hastaya hizmet verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık devrimi olarak nitelediği Şehir Hastaneleri milyonlarca vatandaşa umut olmaya devam ediyor. 3 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılan Konya Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladığı 4 Ağustos 2020'den bu yana İç Anadolu'nun referans hastanelerinden biri olmayı başardı. 5 yıldızlı otel konforunda olan hastane yılın ilk 6 ayında birçoğu il dışından olmak üzere 1 milyon 432 bin hastaya hizmet verdi. 3 yılda ise 6 milyon 67 bin 917 kişi tedavi gördü.Konya Şehir Hastanesi, 3 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programla açılışı yapılarak hizmete girdi. Bu süre içerisinde İç Anadolu Bölgesinin sağlık üssü olmayı başaran hastane, milyonlarca vatandaşa hizmet vererek sağlık turizmi açısından önemli bir katkı sağlıyor. Antalya, Isparta, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir gibi daha birçok ilden hastanın geldiği ve başarılı geçen operasyonlarla sağlığına kavuştuğu hastane, bin 250 yatak kapasitesine sahip.480 hekim, 319 asistan, bin 500'ün üzerinde ebe ve hemşire ile birlikte toplam 5 bin 64 sağlık çalışanı vatandaşlara hizmet veriyor. Konya Şehir Hastanesi bünyesinde Çocuk Kalp Merkezi ve Yanık Merkezi gibi önemli bölümlerde bulunuyor. Hastane'nin Konya'nın lokomotif kuruluşu konumuna geldiğini belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, " Hastanemiz, sağlık adına önemli hizmetlere imza atmakta ve referans hastane olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte. Hastane mali açıdan da son derece iyi bir durumda. Hastanemizin verimli çalışması ve gelir-gider dengesini yakalayabilmesi adına koymuş olduğumuz hedeflere ulaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi.