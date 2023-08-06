27 milyon dolara sattım parayı alamadım

Türkiye, SABAH'ın gündeme getirdiği Çiğdem İ.'nin aralarında doktor, pilot ve işadamlarının da olduğu çok sayıda kişiyi "Türbülansı engelleyen çip ürettim" diyerek 20 milyon lira dolandırmasını konuşuyor. İddialara ilişkin SABAH'a yeni açıklamalarda bulunan Çiğdem İ. halen türbülansı engellediğini iddia ettiği çip projesinin arkasında durmaya devam ediyor. Söz konusu çipi 27 milyon dolar karşılığında Kanada'daki bir firmaya sattığını öne süren Çiğdem İ., "3 aydır Kanadalılar tarafından mağdur ediliyorum. Kimse arkamda durmuyor" dedi."Mağdur oldum, mağdur ediyorum" diyen Çiğdem İ. "Yatırımcılara ödeme yapmam gerekiyor, paramı alamadığım için yapamıyorum. Ben çipimi 27 milyon dolar karşılığı Kanada'ya sattım. Türkiye'ye hiçbir şekilde para girişi olmadı. Ben alamadım onlara da ödeme yapamıyorum. Ben dolandırmadım, dolandırıldım. Ben kendimden çok eminim, kimseyi dolandırmadım. Lansman yapacaktım onu da yapamadım. 12 Ağustos'ta lansman yapacağım. Melek yatırımcılarım karşısında tehdit ediliyorum" diye konuştu.Öte yandan SABAH, mağdurlardan A.Z. isimli pilotun ifadesine de ulaştı. Savcılığa verdiği ifadede, yaklaşık 3 sene önce tanıştığı Çiğdem İ. ile birçok kez yüz yüze görüştüğünü, kendisine 'Kanada'da sivil havacılık sektöründe uçaklarda türbülansı önleyici yazılım geliştirdim' dediğini aktardı. A.Z. "Bana çıkan haberleri de gösterdi. Arkadaşım da meseleyle ilgilenince Çiğdem İ. ile görüştüm. 1 yatırıp 1.3 alacağımı söyledi. İkna ettikten sonra iki parça halinde toplamda 300 bin lira gönderdim. Bu şahısla irtibatımız sürdü ve 3 gün sonra arkadaşımın hesabına 100 bin lira geri gönderdi" dedi.Kendisine ise herhangi bir para göndermediğini söyleyen mağdur pilot, "Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi'nde görev yaptığını söylemesi nedeni ile burası ile görüştüm. Ancak burayla da bağı yokmuş. Buradaki bir profesörü de söylemişti. Bu şahıs ise Çiğdem'i tanıdığını, eski öğrencisi olduğunu söyledi. Bana ödeme yapacaklarını söyleyerek süre istedi. Şikâyetçiyim" ifadelerini kullandı.