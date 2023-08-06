‘Belediyecilikten vazgeçtik utanmanız da mı yok’

Antalya'da vatandaş 34 gündür susuzluğa mahkûm edildi. Canına tak eden bir esnaf, CHP'li belediyeye bağlı ASAT binasına giderek elindeki bidonları fırlattı, "Yeter artık. Tuvalete bile gidemiyoruz. Belediye Başkanı Muhittin Böcek bile ortada yok. Kimse sorunumuzu çözmeyecek mi?" diye isyan ettiAylardır susuzlukla boğuşan Bodrum'da bu kez 8 mahalleyi besleyen isale hattı patladı. Asfalt çöktü, cadde suyla doldu. Kilitlenen trafik, turistleri yolda bıraktı . CHP'li belediye yine kafasını kuma gömdüSusuz yaz artık ilçede yıllardır süren bir CHP işkencesine dönüştü. Her evde asılı plastik şişelerin, ellerinde bidonlarla tanker yolu gözleyenlerin görüntüleri 80'leri aratmıyor. Vatandaş '2 günde bir su gelse ona da razıyız' derken CHP'li İzmir Belediyesi'nin tek açıklaması "Nüfus arttı, basınç düştü" olduAntalya'nın turistik ilçeleriAlanya ve Kaş'ta yaşanansusuzluk, vatandaşlarıisyan ettiriyor. 34 gündür susuzluğamahkûm edilen ve önceki günelinde bidonlarla Antalya BüyükşehirBelediyesi'nin ASAT binasını basarak isyaneden Barış Bütün (52) SABAH'a konuştu.Türkiye'nin tatil cenneti Alanya ve Kaşilçelerinde vatandaşlar 50 derece sıcaktasusuzluğa mahkûm edildi. Antalyalılarkentte su sorununun Gazipaşa'dan Kaş'akadar 650 kilometrelik kesimde hissedildiğinibelirtti. Alanya'nın MahmutlarMahallesi'nde 34 gündür evine su gelmediğiiçin isyan eden ve elinde bidonlarlaAntalya Büyükşehir Belediyesi'nin ASATbinasını basan kuaför Barış Bütün (52)SABAH'a konuştu.Kendisinin Alanyailçesi Hocalar Mahallesi Yeşilöz mevkindeoturduğunu belirten Bütün,evine su gelmediği için 34gündür evden çıkarak kilometrelercegidip denizdeduş aldığınısöyledi. BarışBütün "34gündürhergittiğimdebanagörevliler 'Enkısa zamanda çözeceğiz'dediler. Evde çamaşırmakinesi çalışmıyor. Turistik birmekânda esnafız, yedek tişörtle işyerimegeliyorum. 34 gün resmen cehennemiyaşadım. Muhittin Böcek'i bile arıyorumyok. Benim evime misafir gelemiyor. Gelsebile lavaboya giremiyor. Ben evimde duşalamıyorum. 34 gündür denizde yıkanıyorum"dedi.Barış Bütün'ün sosyal medyada yayınlananbidonlarla isyan ettiği görüntülerinaltına çok sayıda yorum yapıldı. CHP'liAntalya Büyükşehir Belediyesi'neisyan eden vatandaşlar, kentte bu yılsu sorunun Gazipaşa'dan Kaş'a kadar650 kilometrelik kesimde hissedildiğinibelirttiler.Kaş'ta da vatandaşlar aylardır su sıkıntısını yaşandığını dile getirdi. Vatandaşlar, "Türkiye'nin turizm incisi Kaş'ta aylardır su sıkıntısı çekiyoruz. Yetkililere durumu ilettiğimizde, 'Kaş'ta yaz aylarında nüfus 20 katına çıkıyor. Bu artışa su değil; hava bile yetmez' diyorlar. Bu duruma çözüm bulsunlar" dedi.Turizmin kalbi Bodrum'da CHP'li Başkan Ahmet Aras, belediyecilik konusunda yine sınıfta kaldı. Zaten susuzlukla boğuşan Bodrum'da bu kez de Bitez, Turgutreis, Alt Konacık, Ortakent, Yahşi, Gürece, İslamhaneleri ve Yaka mahallelerini besleyen ana isale hattı patladı. Ortakent-Bitez kavşaklarından Bodrum merkez ve havalimanı yol ayrımına trafik kilitlendi. Asfalt çökmesi, tonlarca suyun boşa aktığı patlama ve kilitlenen trafik, bölge halkını isyan ettirdi. Araçlardan oluşan uzun kuyruklar saatlerce sürünce yerli-yabancı turistler uçuşlarına yetişemedi.Bodrum'da kendilerini susuz bırakan belediyeden umudunu kesen halk çareyi kendileri tankerle su satın almakta buldu. Çırkan Mahallesi Muhtarı Coşkun Ünlü ve mahalle sakinleri, tankerlerin gelmesini kendileri organize ediyor. Ünlü, "Biz hizmet etmeyen bu zihniyetten bıktık. Resmen zulüm çekiyoruz. 2023'te milyonların akın ettiği turizm merkezinde yaşananlar çağdışı" dedi.İzmır'ın tatil beldesiDikili'degeçen yıl olduğugibi bu yıl dasusuzluk yaşanıyor.İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresiGenel Müdürlüğü'nün (İZSU) atıksu terfi hattının yenileme çalışmalarıçerçevesinde Dikili'ye günlercesu verilememiş, vatandaşlar ellerindekibidonlarla su tankerlerindensu temin etmeye çalışmıştı. Aradanbir yıl geçti ancak Dikili'de değişen bir şeyolmadı. Uzun süreli kesintiler uygulanan DenizköyMahallesi'nde su ihtiyacı tankerlerle karşılanmayaçalışılıyor. Mahalle nüfusu yaz aylarında katlanarakartıyor. Mahalle sakinleri, günler süren su kesintilerineçare bulunmasını talep ediyor. Bölgede 30 yıldır ikametettiğini belirten Mehmet Ali Okatan, "Altyapıyla ilgilide sorunlar var.Tankerle taşınan su da adil dağıtılmıyor.Bütün evlerde depolar var. Su gelsin depolarımızı doldururihtiyacımızı gideririz. 2 günde bir gelse ona da razıyız"dedi.Ali Nusret Kiter ise, "Kesintilerin devam ettiği mahalleyeher gün 10-12 tankerle ortalama 250 ton civarında sugetiriliyor. Ancak bu geçici çözüm" diyor. Nüvit Çakır damahalle sakinlerinin susuzluğa kendi önlemleriyle çarearadığını, tankerle su satın alarak evlerindeki depoları doldurmayaçalıştığını anlattı. CHP'li Tunç Soyer'in yönettiğiİzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU'dan yapılantek açıklama ise nüfusun artması nedeniyle basıncın düştüğü,bu yüzden eşit dağıtımın yapılamadığı. Ancak açıklamadaçözüme dair tek bir satır yok.