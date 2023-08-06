‘Belediyecilikten vazgeçtik utanmanız da mı yok’

ANTALYA:
Antalya'da vatandaş 34 gündür susuzluğa mahkûm edildi. Canına tak eden bir esnaf, CHP'li belediyeye bağlı ASAT binasına giderek elindeki bidonları fırlattı, "Yeter artık. Tuvalete bile gidemiyoruz. Belediye Başkanı Muhittin Böcek bile ortada yok. Kimse sorunumuzu çözmeyecek mi?" diye isyan etti
BODRUM:
Aylardır susuzlukla boğuşan Bodrum'da bu kez 8 mahalleyi besleyen isale hattı patladı. Asfalt çöktü, cadde suyla doldu. Kilitlenen trafik, turistleri yolda bıraktı . CHP'li belediye yine kafasını kuma gömdü
DİKİLİ
:
Susuz yaz artık ilçede yıllardır süren bir CHP işkencesine dönüştü. Her evde asılı plastik şişelerin, ellerinde bidonlarla tanker yolu gözleyenlerin görüntüleri 80'leri aratmıyor. Vatandaş '2 günde bir su gelse ona da razıyız' derken CHP'li İzmir Belediyesi'nin tek açıklaması "Nüfus arttı, basınç düştü" oldu
ANTALYA'DA 34 GÜNLÜK SUSUZLUK ÇILDIRTTI
Antalya'nın turistik ilçeleri
Alanya ve Kaş'ta yaşanan
susuzluk, vatandaşları
isyan ettiriyor. 34 gündür susuzluğa
mahkûm edilen ve önceki gün
elinde bidonlarla Antalya Büyükşehir
Belediyesi'nin ASAT binasını basarak isyan
eden Barış Bütün (52) SABAH'a konuştu.
Türkiye'nin tatil cenneti Alanya ve Kaş
ilçelerinde vatandaşlar 50 derece sıcakta
susuzluğa mahkûm edildi. Antalyalılar
kentte su sorununun Gazipaşa'dan Kaş'a
kadar 650 kilometrelik kesimde hissedildiğini
belirtti. Alanya'nın Mahmutlar
Mahallesi'nde 34 gündür evine su gelmediği
için isyan eden ve elinde bidonlarla
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ASAT
binasını basan kuaför Barış Bütün (52)
SABAH'a konuştu.
Kendisinin Alanya
ilçesi Hocalar Mahallesi Yeşilöz mevkinde
oturduğunu belirten Bütün,
evine su gelmediği için 34
gündür evden çıkarak kilometrelerce
gidip denizde
duş aldığını
söyledi. Barış
Bütün "34
gündür
her
gittiğimde
bana
görevliler 'En
kısa zamanda çözeceğiz'
dediler. Evde çamaşır
makinesi çalışmıyor. Turistik bir
mekânda esnafız, yedek tişörtle işyerime
geliyorum. 34 gün resmen cehennemi
yaşadım. Muhittin Böcek'i bile arıyorum
yok. Benim evime misafir gelemiyor. Gelse
bile lavaboya giremiyor. Ben evimde duş
alamıyorum. 34 gündür denizde yıkanıyorum"
dedi.
Barış Bütün'ün sosyal medyada yayınlanan
bidonlarla isyan ettiği görüntülerin
altına çok sayıda yorum yapıldı. CHP'li
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne
isyan eden vatandaşlar, kentte bu yıl
su sorunun Gazipaşa'dan Kaş'a kadar
650 kilometrelik kesimde hissedildiğini
belirttiler.
DALGA GEÇER GİBİ CEVAP!
Kaş'ta da vatandaşlar aylardır su sıkıntısını yaşandığını dile getirdi. Vatandaşlar, "Türkiye'nin turizm incisi Kaş'ta aylardır su sıkıntısı çekiyoruz. Yetkililere durumu ilettiğimizde, 'Kaş'ta yaz aylarında nüfus 20 katına çıkıyor. Bu artışa su değil; hava bile yetmez' diyorlar. Bu duruma çözüm bulsunlar" dedi.
BODRUM'DA 'BİR BU EKSİKTİ' DEDİRTEN NE VARSA OLDU!
Turizmin kalbi Bodrum'da CHP'li Başkan Ahmet Aras, belediyecilik konusunda yine sınıfta kaldı. Zaten susuzlukla boğuşan Bodrum'da bu kez de Bitez, Turgutreis, Alt Konacık, Ortakent, Yahşi, Gürece, İslamhaneleri ve Yaka mahallelerini besleyen ana isale hattı patladı. Ortakent-Bitez kavşaklarından Bodrum merkez ve havalimanı yol ayrımına trafik kilitlendi. Asfalt çökmesi, tonlarca suyun boşa aktığı patlama ve kilitlenen trafik, bölge halkını isyan ettirdi. Araçlardan oluşan uzun kuyruklar saatlerce sürünce yerli-yabancı turistler uçuşlarına yetişemedi.
'HİZMET ETMEYEN ZİHNIYETTEN BİKTİK'
Bodrum'da kendilerini susuz bırakan belediyeden umudunu kesen halk çareyi kendileri tankerle su satın almakta buldu. Çırkan Mahallesi Muhtarı Coşkun Ünlü ve mahalle sakinleri, tankerlerin gelmesini kendileri organize ediyor. Ünlü, "Biz hizmet etmeyen bu zihniyetten bıktık. Resmen zulüm çekiyoruz. 2023'te milyonların akın ettiği turizm merkezinde yaşananlar çağdışı" dedi.
DİKİLİ'DE TANKERLE SU DÖNEMİ
İzmır'ın tatil beldesi
Dikili'de
geçen yıl olduğu
gibi bu yıl da
susuzluk yaşanıyor.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) atık
su terfi hattının yenileme çalışmaları
çerçevesinde Dikili'ye günlerce
su verilememiş, vatandaşlar ellerindeki
bidonlarla su tankerlerinden
su temin etmeye çalışmıştı. Aradan
bir yıl geçti ancak Dikili'de değişen bir şey
olmadı. Uzun süreli kesintiler uygulanan Denizköy
Mahallesi'nde su ihtiyacı tankerlerle karşılanmaya
çalışılıyor. Mahalle nüfusu yaz aylarında katlanarak
artıyor. Mahalle sakinleri, günler süren su kesintilerine
çare bulunmasını talep ediyor. Bölgede 30 yıldır ikamet
ettiğini belirten Mehmet Ali Okatan, "Altyapıyla ilgili
de sorunlar var.
Tankerle taşınan su da adil dağıtılmıyor.
Bütün evlerde depolar var. Su gelsin depolarımızı doldurur
ihtiyacımızı gideririz. 2 günde bir gelse ona da razıyız"
dedi.
Ali Nusret Kiter ise, "Kesintilerin devam ettiği mahalleye
her gün 10-12 tankerle ortalama 250 ton civarında su
getiriliyor. Ancak bu geçici çözüm" diyor. Nüvit Çakır da
mahalle sakinlerinin susuzluğa kendi önlemleriyle çare
aradığını, tankerle su satın alarak evlerindeki depoları doldurmaya
çalıştığını anlattı. CHP'li Tunç Soyer'in yönettiği
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU'dan yapılan
tek açıklama ise nüfusun artması nedeniyle basıncın düştüğü,
bu yüzden eşit dağıtımın yapılamadığı. Ancak açıklamada
çözüme dair tek bir satır yok.